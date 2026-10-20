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España

Emergencias mantiene las alertas en Mallorca, Ibiza y Formentera tras el paso de la dana

Efe
20/10/2026 17:27
Varias personas caminan empapadas por una calle de Palma este lunes.
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EFE
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La Dirección General de Emergencias e Interior de Baleares ha decidido mantener activas las alertas de protección civil en Ibiza, Formentera y Mallorca por los efectos que ha dejado la dana Adam, como la saturación del suelo y de las cuencas de algunos torrentes, aunque la previsión meteorológica ya es favorable.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado celebrada este martes en Ibiza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que el episodio de lluvias y tormentas se acerca a su final.

Durante la madrugada y en la mañana se han vuelto a registrar lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas en Mallorca, Ibiza y Formentera, que en algunos puntos han superado los 40 litros por metro cuadrado en una hora, aunque sin provocar incidentes graves.

GRAFCVA6332. OLIVA (VALENCIA), 20/10/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza declaraciones tras visitar este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia) para mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la dana. EFE/Manuel Bruque

Pedro Sánchez anuncia la declaración de zona catastrófica a los municipios de la dana Adam

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La previsión para la tarde y la noche del martes es que las lluvias y tormentas disminuyan de forma gradual.

Para las Pitiusas y Mallorca ya se han cancelado los avisos amarillos, mientras se mantiene activo hasta las 18.00 horas en Menorca, donde se esperan precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En cuanto a las alertas de protección civil, se ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todas las Baleares y se mantiene el plan Inunbal activado en Ibiza, Formentera y Mallorca.

En total, siguen abiertos 36 de los 388 incidente registrados en el 112 desde el sábado, día de la llegada de la dana: 11 corresponden a Mallorca, 23 a Ibiza y 2 a Formentera. Se trata, mayoritariamente, de inundaciones en establecimientos o vías, caídas de árboles y desplomes de elementos urbanos.

Varias personas montan en una camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras ser rescatadas este lunes en Oliva.

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La Dirección General de Recursos Hídricos hace un seguimiento constante de los torrentes, especialmente en Ibiza, donde han estado al límite o incluso se han desbordado en algunos puntos, aunque este lunes ya no se registra en ningún torrente de las islas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue trabajando con los Bomberos de Ibiza, Protección Civil y el Instituto Balear de la Naturaleza en las tareas de recuperación de Ibiza, centradas en la extracción de agua y barro en las zonas inundadas.

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