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España

El Supremo aplica la amnistía a Junqueras, Bassa, Turull y Romeva

Efe
20/10/2026 13:15
Oriol Junqueras
EFE
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El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, a la exconsellera Dolors Bassa y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva, que estaban inhabilitados hasta 2031 los dos primeros, y hasta 2030 los dos segundos, de manera que ya pueden presentarse a las elecciones.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del 'procés', en aplicación de la ley de amnistía y al asumir en su integridad la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsellera Bassa.

Y como ya hiciera este lunes el magistrado Pablo Llarena al confirmar la anulación de la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont, la Sala critica al Constitucional al considerar que “la innecesaria grandilocuencia” de la corte de garantías “revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional” del Supremo.

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