Cuatro detenidos por agredir sexualmente a dos menores en un aparcamiento de Vitoria

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Cuatro jóvenes, dos de 17 años y dos de 18, han sido detenidos este martes por la Ertzaintza acusados de agredir sexualmente a dos chicas menores en un aparcamiento de Vitoria, ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Los hechos sucedieron en la madrugada del lunes en un aparcamiento ubicado en el Casco Viejo de la capital alavesa, donde dos chicas menores fueron víctimas de sendas agresiones sexuales.

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La investigación de la Ertzaintza ha permitido identificar y arrestar a los cuatro sospechosos, que permanecen en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la justicia. Los dos arrestados de 17 años serán conducidos a la Fiscalía de Menores y los otros dos comparecerán en el juzgado de guardia.

Uno de los menores ha sido detenido en cuatro ocasiones e investigado en otras seis, mientras que el otro ha sido arrestado una vez y ha sido objeto de cuatro investigaciones previas. Respecto a los mayores, uno de ellos ha sido investigado siete veces y el otro una, ha precisado el Departamento de Seguridad.