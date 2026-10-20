Ceuta presentará un recurso ante el Supremo por "inactividad" del Estado en la crisis

Vista de la playa del Trampolín de Ceuta EFE

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha decidido esta tarde interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado por la entrada de más de 80.000 personas a finales de julio.

En un comunicado, el Gobierno ceutí ha señalado que ha decidido dar este paso tras analizar la documentación remitida por el Ministerio de Política Territorial este lunes a primera hora, a raíz del requerimiento efectuado hace un mes por el Gobierno autonómico.

Ceuta ha decidido "continuar e interponer recurso" ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado, en la asignación y despliegue de los medios personales y materiales necesarios para tramitar en sus plazos legales los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de las personas mayores de edad que accedieron a Ceuta de "manera masiva e ilegal" los pasados 30 y 31 de julio y permanecen en la ciudad.

El Ejecutivo local ha considerado que "no se han contestado las cuestiones fundamentales sobre los expedientes de retorno a Marruecos, ni que los medios, por tanto, destinados a Ceuta son los suficientes".

Por su parte, el Gobierno de la Nación ha defendido este martes que ha hecho "un trabajo permanente y constante en Ceuta", "todo lo contrario de la inacción".

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La portavoz del ejecutivo central, Elma Saiz, ha respondido a los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre esta iniciativa.

"Como saben, este Gobierno en su manera de entender la política" defiende "la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones".

Las soluciones en Ceuta "pasan por que esa sea nuestra manera de ejercer la responsabilidad, colaboración, mano tendida, eso quiere la ciudadanía y este Gobierno no ha dejado de tener esa actitud", ha dicho la ministra.

Saiz ha confirmado que el Gobierno ha recibido el requerimiento de Ceuta y ha respondido "en términos denegatorios porque el planteamiento es una inacción del Gobierno de España y semana tras semana, a través del trabajo intenso del Mando Único, todos estos resultados que presentamos" demuestran "lo contrario a la inacción de un Gobierno que no ha dejado de trabajar para Ceuta".

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Por otra parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha publicado una nota explicando que ha dado respuesta "al requerimiento previo presentado en septiembre por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en relación con la actuación de la Administración General del Estado (AGE) tras los hechos ocurridos en los días 30 y 31 de julio".

"El Gobierno acredita la movilización de recursos en Ceuta, que ha permitido el retorno a Marruecos de más de 12.700 personas desde el 10 de agosto", señala la nota.