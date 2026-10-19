La Generalitat Valenciana levanta los confinamientos por la dana y se desmoviliza la UME

Varias personas montan en una camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras ser rescatadas este lunes en Oliva. EFE

La Generalitat ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes, y se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.

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El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que finaliza el confinamiento que seguía vigente en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia, y en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.

Ha señalado que la mejora meteorológica y del temporal marítimo, donde se ha pasado de olas de 4 metros a olas de 50 o 60 centímetros, ha llevado a tomar estas decisiones, y ha explicado que se mantienen dos albergues, uno en Xàbia (Alicante) y otro en Oliva (Valencia), para quienes no hayan podido regresar a sus casas.