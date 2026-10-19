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España

La Generalitat Valenciana levanta los confinamientos por la dana y se desmoviliza la UME

Agencias
19/10/2026 20:53
Varias personas montan en una camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras ser rescatadas este lunes en Oliva.
Varias personas montan en una camión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras ser rescatadas este lunes en Oliva.
EFE
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La Generalitat ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes, y se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.

Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía este lunes.

Cuatro fallecidos por la dana Adam y mejora la situación en la Comunidad Valenciana

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El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que finaliza el confinamiento que seguía vigente en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia, y en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.

Ha señalado que la mejora meteorológica y del temporal marítimo, donde se ha pasado de olas de 4 metros a olas de 50 o 60 centímetros, ha llevado a tomar estas decisiones, y ha explicado que se mantienen dos albergues, uno en Xàbia (Alicante) y otro en Oliva (Valencia), para quienes no hayan podido regresar a sus casas.

Inundaciones en la zona de la playa de Terranova en la localidad de Oliva este lunes.

La dana Adam deja 2 muertos y la Comunidad Valenciana confina 145 municipios por lluvias

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