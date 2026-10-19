Cuatro fallecidos por la dana Adam y mejora la situación en la Comunidad Valenciana

Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía este lunes. EFE

Al menos cuatro personas han fallecido (una en Cataluña y tres en la Comunidad Valenciana) tras el paso de Adam, que ha afectado especialmente a Valencia y Alicante con lluvias "extraordinarias" y acumulados superiores a 700 litros por metro cuadrado, aunque la situación comienza a mejorar y se ha levantado el confinamiento en la mayoría de municipios perjudicados.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado que por el momento se mantendrán confinados los municipios de Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles y Miramar, en el litoral sur de la provincia de Valencia; y Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.

Durante la tarde, la situación podría complicarse en Cataluña, donde se prevé que se anuncien restricciones puntuales de movilidad, concretamente en las zonas del litoral y prelitoral.

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Ya esta mañana, Sánchez ha calificado la situación de "muy complicada" y ha pedido "mucha precaución" a la población, a la que ha instado a evitar desplazamientos, permanecer en plantas altas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Cuatro fallecidos, dos de ellos en Oliva (Valencia)

Hasta el momento, la dana Adam arroja un balance de cuatro fallecidos, una mujer en Cabrera de Mar (Barcelona), tras ser arrastrada por una riera, y las otras tres en la Comunidad Valenciana.

A la víctima ya conocida de Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto, se han sumado otras dos más en la localidad de Oliva (Valencia).

El primer cadáver, una mujer con movilidad reducida que vivía sola, ha sido hallado por los servicios de emergencia en el bajo de su casa y el otro fallecido es un hombre que ha muerto a causa de un infarto.

Oliva está siendo uno de los municipios más afectados por las inundaciones, aunque la situación va mejorando poco a poco por la bajada del agua acumulada, mientras el centro polivalente del municipio sigue recibiendo "un goteo constante de gente que está siendo rescatada", de acuerdo con fuentes consistoriales.

Hasta una quincena de helicópteros sigue trabajando en la zona, participando en el rescate de decenas de personas, por lo que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "mucha paciencia".

Mejora la situación en Gandía (Valencia)

La situación también mejora levemente en la ciudad de Gandía (Valencia), donde no llueve desde hace varias horas, aunque "se necesitarán unos días para la vuelta a la normalidad", como ha manifestado el alcalde del municipio, José Manuel Prieto.

Pese a que aún hay zonas con acumulados de agua y algunas vías siguen cortadas, el alcalde ha confirmado que la mayoría de las vías públicas ya han restituido la normalidad y se trabaja en los daños materiales en propiedades.

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En cuanto a los posibles desbordamientos, Prieto ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Los lechos del barranco de Beniopa han bajado muchísimo y el río Serpis, que eran los que más preocupaban, están controlados", ha añadido el alcalde, quien ha advertido de que el Serpis todavía tiene un caudal importante "pero dentro de los parámetros", por lo que hay que mantener las medidas de precaución.

Rescates y achiques en la provincia de Alicante

En la provincia de Alicante, los rescates del Consorcio Provincial de Bomberos, que ha desplegado hasta 15 dotaciones, se han centrado en las localidades de Pego, Els Poblets y El Verger y se han basado en realizar rescates y achiques de agua para acceder a las zonas donde se encontraban los ciudadanos.

El alcalde de Els Poblets (Alicante), José Luis Mas, ha asegurado que el pueblo está "patas arriba" porque prácticamente la mitad de los 900 vecinos del casco urbano han resultado afectados por el desbordamiento del río Girona aunque ha valorado que "por suerte no hay víctimas mortales ni heridos graves".

Pendientes de la situación en Cataluña

Donde puede empeorar la situación a partir de esta tarde es en Cataluña, donde se prevé que pueda llegar a haber restricciones puntuales de movilidad, especialmente en algunos puntos del litoral y prelitoral.

Según el subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, el episodio de lluvias será muy intenso, pero "nada tiene que ver" con el de la Comunidad Valenciana, por lo que ha pedido calma a la población.

Las lluvias torrenciales podrían dejar esta tarde hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora, 60 litros en tres horas y hasta 100 en 24 horas, por lo que el Servicio Meteorológico ha emitido un aviso naranja por intensidad de lluvia con un nivel de peligro de cuatro sobre seis, sin llegar a ser una alerta roja.

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Delgado ha explicado que, en el supuesto de riesgo, enviarán una Es-Alert de forma puntual en las zonas afectadas con la máxima anticipación posible para evitar la movilidad mientras duren los chubascos, que se prevé que sean episodios rápidos y locales.

Acumulados significativos en Baleares

En Baleares, las lluvias intensas han dejado registros significativos de precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas, con acumulados de 83,4 litros por metro cuadrado en Ibiza y de 75,9 litros en su aeropuerto.

De los diez puntos de España con más precipitaciones acumuladas en las últimas 24 horas, cuatro están en Baleares: Ibiza, es Codolar, Lluc y Sant Elm.

En Andalucía, donde Adam también ha causado estragos, el sector agrícola y las administraciones públicas se mantienen evaluando los daños provocados, en especial en la provincia de Almería.

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Aquí, las organizaciones agrarias ya estiman una afectación inicial de entre 3.000 y 4.000 hectáreas inundadas, con desperfectos que se concentran fundamentalmente en el municipio de El Ejido y en las localidades de La Mojonera y Roquetas de Mar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que aunque ha pasado la fase "más crítica" del temporal de lluvias torrenciales que afecta a la Comunidad Valenciana y Cataluña, la situación meteorológica "sigue siendo adversa".

De cara al martes, la previsión apunta a una tendencia a la estabilización por el "alejamiento y la absorción de la dana Adam por la circulación general de la atmósfera", con intervalos nubosos y claros más amplios en la península y Baleares, salvo en el norte, donde los cielos permanecerán nubosos durante toda la jornada