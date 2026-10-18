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España

Rufián y Montero harán el primer acto de precampaña en Barcelona el próximo 24 de octubre

Efe
18/10/2026 14:52
La candidata de Podemos, Irene Montero
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EFE
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El cabeza de lista de ERC el 29N, Gabriel Rufián, y la número uno de la candidatura de Podemos, Irene Montero, participarán en un acto de precampaña en Barcelona el próximo 24 de octubre.

Este será el primer acto de precampaña que compartirán ambos candidatos, en virtud del acuerdo de colaboración que Esquerra y Podemos sellaron para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián

Rufián admite que ha "fracasado" y asume que probablemente no habrá unidad de la izquierda

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El acuerdo supone que Podemos no se presenta en Cataluña, que Esquerra integra en sus listas a miembros del partido morado -la edil de Sabadell en Comú Podem Alejandra Sandoval ocupará la sexta plaza y la coordinadora de Podem Cataluña, María Pozuelo, será la número diez- y que Rufián y Montero hagan actos conjuntos.

El acto, que se celebrará en la plaza Major de Nou Barris, lleva como título 'Casa, Vida, Futuro'. 

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