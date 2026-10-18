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España

Feijóo promete una ley antiocupaciones tras el 29-N y se la encarga a Xavier Garcia Albiol

Efe
18/10/2026 14:53
El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, acompañado por el PP de Cataluña, Alejandro Fernández (i), y del cabeza de lista por Barcelona a las próximas elecciones generales, Xavier García Albiol (d)
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este domingo que si llega a la presidencia del Gobierno impulsará una nueva ley antiocupaciones para expulsar a los okupas en 48 horas y ha encargado que el alcalde de Badalona y candidato por Barcelona, Xavier García Albiol, encabece su elaboración.

En un acto de precampaña en Barcelona, junto a Albiol y el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Feijóo ha asegurado que si es presidente tendrá "tolerancia cero con los okupas": "Fuera en 48 horas, sí o sí".

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"Te encargo que a partir del 29 de noviembre lideres la ley antiocupación en España", le ha señalado Feijóo a Albiol.

Asimismo, ha señalado que tendrá "tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia" y ha asegurado "protección máxima para el ciudadano honrado, sobre todo, para el que más lo necesita". 

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