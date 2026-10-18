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España

El operativo policial en Ceuta se salda con 200 menores trasladados y 143 retornos a Marruecos

Efe
18/10/2026 22:50
CEUTA (ESPAÑA), 18/10/2026.- Miembros de la Policía Nacional partipan este domingo en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta, como consecuencia del elevado número de chabolas que se habían ubicado cerca de este espacio. Varias decenas de migrantes han huido esta mañana por los montes próximos a la frontera del Tarajal en Ceuta tras la actuación de la Policía Nacional en este entorno, donde se habían acumulado numerosas infraestructuras de personas que entraron ilegalmente en la ciudad a finales de julio. EFE/ Reduan
Miembros de la Policía Nacional partipan este domingo en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta
EFE
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El operativo desarrollado este domingo por la Policía Nacional en Ceuta ha permitido la localización de 200 menores de edad que todavía permanecen en las calles así como el retorno voluntario a su país de 143 migrantes que estaban en Ceuta.

Los datos han sido aportados esta noche por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en su perfíl de "X", donde ha hecho alusión a la finalización de la "séptima operación" en Ceuta culminada, "esta vez en zonas urbanas".

El responsable del mando único ha precisado que los agentes han actuado desalojando espacios en la barriada de Poblado de Regulares, en la explanada del Tarajal, en las naves del Tarajal y en el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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El ministro ha informado que se han trasladado a los migrantes mayores de edad para filiaciones y triajes al CATE situado en el paso fronterizo.

Una vez informados, han retornado de forma voluntaria a Marruecos hasta 143 personas.

En el operativo ha habido, entre los migrantes, muchos menores no acompañados, concretamente 200, los cuales han sido trasladados en coordinación, a recursos de la Ciudad Autónoma, que es la administración competente.

El ministro ha dado las gracias "una vez más" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como a las entidades implicadas en el operativo.

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