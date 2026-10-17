Sin los grandes asentamientos, empieza la actuación policial en los barrios de Ceuta

Han pasado dos meses y medio desde la entrada masiva de miles de personas a través del litoral ceutí EFE

La labor policial en Ceuta ha dado un giro en los últimos días como consecuencia de la presencia de más de 10.000 personas de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, cientos de las cuales permanecen fuera de los centros de acogida temporales habilitados por el Gobierno.

La eliminación de los denominados "grandes asentamientos" situados en las playas de la ciudad ha motivado que muchas de las personas que estaban asentadas en estas zonas se hayan desplazado hacia barriadas periféricas o bien a los montes.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que se desconoce el número exacto pero sí se tiene constancia de que muchos migrantes optaron por abandonar los asentamientos antes de la llegada policial para evitar ser identificados en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Actuación en el litoral

Hasta ahora, la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil se había centrado en las playas de la bahía norte de la ciudad, en la zona comprendida entre la playa de Benítez, la playa del Trampolín y la Fábrica del Guano.

En estos lugares se ha procedido a desmantelar de forma progresiva hasta seis asentamientos con importantes dispositivos policiales para el traslado de estas personas hacia alguno de los recursos de acogida.

El 20 de agosto se llevó a cabo la primera operación en la playa del Trampolín con 1.800 subsaharianos trasladados a Loma Margarita y continuó el 21 de agosto con cientos de migrantes que estaban en las inmediaciones de Loma Colmenar.

Los siguientes operativos fueron el 13 de septiembre con 900 personas en el entorno del embolsamiento de Loma Colmenar, el 18 de septiembre con unas 1.700 personas en las playas de Benítez y parte del Trampolín -que se llevaron al puerto- y los días 4 y 5 de octubre con cerca de 2.000 migrantes en la playa del Trampolín.

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El último operativo fue el pasado 11 de octubre con cerca de 600 migrantes que permanecían en la Fábrica del Guano y que fue el primer lugar donde se colocaron las duchas.

Estas operaciones han permitido que la zona costera norte haya quedado despejada de migrantes, después de llegarse a acumular en las mismas más de 5.000 personas de las que accedieron ilegalmente a finales de julio.

Barriadas y montes

La labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil se está centrando en estas últimas jornadas a ejercer un mayor control tanto en las barriadas periféricas como en las zonas montañosas, para lo cual también están utilizando drones, según confirmó esta misma semana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Los vecinos han asegurado que muchas de las personas que estaban en las playas se han repartido por los barrios, donde duermen en distintos lugares como cerca de portones o en las inmediaciones de garajes.

Otros operativos se centran en los denominados "pisos-patera" que son viviendas donde los propietarios cobran un mínimo de 15 euros por persona y día para hacinar en su interior a migrantes.

Estos inmuebles también están siendo objeto de investigación policial, para lo cual se ha reclamado la colaboración vecinal para determinar los lugares donde pueden ocultarse estas personas, según han indicado a EFE fuentes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV).

En cualquier caso, la masiva presencia de migrantes en Ceuta mantiene activados los dispositivos policiales aunque la actuación ahora ya no se centra en las playas sino en otras zonas.