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España

Pedro Sánchez a Begoña Gómez ante la militancia: "Te quiero"

Efe
17/10/2026 12:43
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la reunión del Comité Federal
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la reunión del Comité Federal
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado a su esposa, Begoña Gómez, con quien ha acudido al mitin que el PSOE celebra en Fuenlabrada, que hoy están "más unidos" y son "más fuertes que nunca" y ha proclamado ante la militancia: "Que lo escuchen alto y claro, te quiero".

Los aplausos ha arreciado en el auditorio ante esta declaración del candidato socialista, y los asistentes han coreado "¡Qué bonito! ¡Qué bonito!", mientras se veía a Gómez, sentada en primera fila, visiblemente emocionada.

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Ante todos, desde el escenario, Sánchez le ha dado las gracias por ser su esposa, la madre de sus hijas y por ser su "mujer".

"Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca, Así que lo escuchen alto y claro, te quiero", ha dicho el presidente.

La presencia de Begoña Gómez, aclamada desde su entrada en el recinto, ha sido destacada por los oradores que han precedido a Sánchez (el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, la secretaria general de Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, y el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López).

Begoña Gómez ha sido objeto de reiterados ataques de la oposición a raíz de las investigaciones judiciales que giran en torno a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y en el trabajo que desempeña para ella su asesora, pagada con fondos públicos. 

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