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España

Los socialistas apoyan a Mínguez tras su dimisión, que achacan a la "crueldad" en política

Efe
17/10/2026 10:55
La diputada del PSOE Montse Mínguez
La diputada del PSOE Montse Mínguez
EFE
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Dirigentes socialistas que asisten este sábado al Comité Federal del PSOE han hecho patente su apoyo a la hasta ahora portavoz del partido, Montse Mínguez, cuya dimisión han lamentado y han atribuido a la "crueldad" en la política que se practica ahora en un momento en que parece que "todo vale".

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado acudir a este comité con una "enorme tristeza" por la dimisión de Montse Mínguez, ya que en su opinión quienes practican la "crueldad" en la política "han conseguido que hoy haya una mujer rota".

Ha respaldado la labor de la hasta ahora portavoz del PSOE y ha asegurado que Mínguez "nunca, nunca, nunca" dio pasos ni votó para favorecer los intereses de su pareja, cuyos negocios inmobiliarios han generado una polémica que ha acabado con su renuncia al cargo.

"Más bien todo lo contrario, siempre defendió la vivienda como un derecho", ha asegurado, recordando que la exdirigentes socialista no solo apostó por una vivienda asequible, sino por la vivienda pública y también que los abusos de los fondos buitres fueran castigados.

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El PSOE asume el mal resultado en las elecciones de este domingo en Aragón, en las que ha perdido cinco escaños y se ha hundido hasta su peor registro histórico (18 escaños), en la primera derrota de una ministra de Pedro Sánchez convertida en candidata autonómica.09 FEBRERO 2026Alejandro Martínez Vélez / Europa Press09/02/2026

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, dimite de sus cargos y renuncia a ser candidata

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"Es decir, nunca hizo política para favorecer a su pareja y, sin embargo, hoy está rota por la crueldad de la política y de mala gente".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha definido por su parte a Mínguez como una "excelente portavoz" y "una mujer valiente" que "hizo las cosas claramente" y siempre ha defendido los principios del PSOE.

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Esta imagen de José Luis Ábalos y Montse Mínguez con camisetas con lemas sobre feminismo y vivienda no es real

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"Estamos en un momento en el que parece que todo vale", ha alertado el ministro, quien ha recordado que él mismo también ha sido "víctima" de ataques "difamatorios y calumniadores" que afectan a su ámbito familiar.

Así que ha lamentado que esos ataques contra la hasta ahora portavoz le han hecho que ha "flaqueado" y haya dimitido, aunque está convencido de que su renuncia solo será un "hasta pronto".

La secretaria general del PSOE de Aragón y exministra Pilar Alegría ha expresado por su parte su respeto y reconocimiento a Mínguez por su decisión y ha aludido a la "dureza" que supone su caso desde el punto de vista personal, le ha transmitido su cariño y ha advertido de que la política a veces plantea "enormes sinsabores". 

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