El Comité Federal del PSOE proclama a Sánchez candidato por unanimidad y ratifica sus listas

Afiliados durante la reunión del Comité Federal del PSOE EFE

El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a su líder, Pedro Sánchez, candidato a la reelección y ha ratificado las candidaturas para las elecciones del 29N en una reunión en la que los dirigentes territoriales se han mostrado unidos y convencidos de que pueden derrotar los malos augurios de las encuestas.

Por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezado las listas al Congreso de los Diputados (un 52 %) y en el Senado también se avanza hacia la paridad al aumentar diez puntos el porcentaje de mujeres al frente de las candidaturas respecto a 2023, ha informado el PSOE.

La dirección federal del partido ha introducido en esta ocasión pocos cambios en las candidaturas remitidas por los territorios y el ruido generado ha sido mucho menor que en 2023.

El PSOE resalta que la unidad con el Frente Amplio al Senado se la pedían "en la calle"

Dirigentes y barones del PSOE han coincidido este sábado en su satisfacción por el acuerdo con el Frente Amplio para concurrir juntos en casi todas las circunscripciones al Senado y en destacar que esa unidad se la pedía la ciudadanía progresista y "la gente en la calle".

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"Vengo muy satisfecho y muy muy contento" por ese acuerdo, ha dicho a la prensa el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, al llegar a las reuniones de la comisión ejecutiva y del comité federal del partido, que se celebran en Fuenlabrada, y que concluirán con un mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

López ha explicado que en ese pacto "se plasma la unidad", que es "lo que pide la gente en la calle", una "unidad para defender los servicios públicos y avanzar en más derechos y más libertades" y frenar al PP y Vox, "que prefieren privilegios de unos pocos a los derechos de todos".

La presidenta del Congreso de los Diputados y líder balear, Francina Armengol, también ha argumentado que las listas conjuntas al Senado se deben a lo que pedía la ciudadanía: "Que es que como más unidos en la estrategia electoral, mejor".

"La política es también tener esa capacidad de escuchar lo que la ciudadanía nos pedía", ha dicho, por su parte, la dirigente aragonesa, Pilar Alegría, porque, "pedía que tuviéramos esa capacidad de acordar, de dialogar, de juntarnos, de poder ir todos bajo ese manto de la unidad al Senado".

Del acuerdo han quedado fuera las circunscripciones catalanas y canarias, aunque el líder del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha matizado a los periodistas que "hemos entablado también conversaciones y en ese sentido va a haber apoyo en algunas islas por parte del resto de los partidos de izquierda".

El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha añadido que el acuerdo para el Senado "contribuye a que miles y miles de personas se sientan más representadas" y "a que no se pierda ningún esfuerzo para ampliar ese espectro".

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha recordado a la prensa uno de los precedentes de listas conjuntas a la Cámara Alta, el que unió a socialistas, comunistas y otros partidos asturianos en 1977, y ha deseado que se pueda "evitar que el Senado se convierta en un espacio monolítico y de confrontación, como por desgracia hemos visto" esta última legislatura, de mayoría absoluta del PP.

Abascal ve a Sánchez "capaz de todo por destruir España" tras el acuerdo para el Senado

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, "es capaz de todo por destruir España".

En una reacción al anuncio de que las fuerzas de izquierdas concurrirán juntos al Senado el 29N en 47 circunscripciones bajo la marca Senado de Progreso en su perfil de X, Abascal ha dicho que manda "un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso".

"Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces", ha añadido.