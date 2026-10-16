Sánchez pidió a Montse Mínguez que no dimitiera pero dice que está "rota"

Pedro Sánchez, este viernes, a su llegada a una conferencia de prensa en la Cumbre Europea en Bruselas EFE/OLIVIER HOSLET

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que no dimitiera de sus cargos pero le consta, ha dicho, que estaba "rota" y que lo estaba pasando "muy mal" en relación a la polémica por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la cumbre europea en Bruselas, Sánchez ha lamentado que Montse Mínguez haya decidido dar un paso atrás pero, ha señalado, "desde el punto de vista personal, la política algunas veces maltrata a buenas personas" y este caso es uno de ellos.

"Yo le dije que no lo hiciera porque creo que es una extraordinaria portavoz, es una inmensa política, pero el nivel de dureza, de agresividad y de odio que en muchas ocasiones sufren no solo personas que están en política, sino también sus seres queridos es algunas veces irreparable", ha indicado Pedro Sánchez.

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Y ha agregado, en muchas ocasiones en España, durante estos últimos años "se han cruzado líneas rojas que no deberían de haberse cruzado".

El secretario general del PSOE ha lamentado que Mínguez no continúe como diputada "porque es una gran política y es muy buena persona", además de un "gran activo" del partido pero, ha indicado, cuando Mínguez le ha explicado las razones por las que dejaba la política, no ha podido más que "apoyarla y respetarla".

Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que ha decidido dar "un paso atrás", tras la polémica suscitada y renunciar a la portavocía, a su puesto en la Ejecutiva del partido y también a su candidatura para las elecciones del 29N.