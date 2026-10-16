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España

Sánchez pidió a Montse Mínguez que no dimitiera pero dice que está "rota"

Efe
16/10/2026 20:29
Pedro Sánchez, este viernes, a su llegada a una conferencia de prensa en la Cumbre Europea en Bruselas
Pedro Sánchez, este viernes, a su llegada a una conferencia de prensa en la Cumbre Europea en Bruselas
EFE/OLIVIER HOSLET
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que no dimitiera de sus cargos pero le consta, ha dicho, que estaba "rota" y que lo estaba pasando "muy mal" en relación a la polémica por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la cumbre europea en Bruselas, Sánchez ha lamentado que Montse Mínguez haya decidido dar un paso atrás pero, ha señalado, "desde el punto de vista personal, la política algunas veces maltrata a buenas personas" y este caso es uno de ellos.

"Yo le dije que no lo hiciera porque creo que es una extraordinaria portavoz, es una inmensa política, pero el nivel de dureza, de agresividad y de odio que en muchas ocasiones sufren no solo personas que están en política, sino también sus seres queridos es algunas veces irreparable", ha indicado Pedro Sánchez.

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El PSOE asume el mal resultado en las elecciones de este domingo en Aragón, en las que ha perdido cinco escaños y se ha hundido hasta su peor registro histórico (18 escaños), en la primera derrota de una ministra de Pedro Sánchez convertida en candidata autonómica.09 FEBRERO 2026Alejandro Martínez Vélez / Europa Press09/02/2026

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, dimite de sus cargos y renuncia a ser candidata

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Y ha agregado, en muchas ocasiones en España, durante estos últimos años "se han cruzado líneas rojas que no deberían de haberse cruzado".

El secretario general del PSOE ha lamentado que Mínguez no continúe como diputada "porque es una gran política y es muy buena persona", además de un "gran activo" del partido pero, ha indicado, cuando Mínguez le ha explicado las razones por las que dejaba la política, no ha podido más que "apoyarla y respetarla".

Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que ha decidido dar "un paso atrás", tras la polémica suscitada y renunciar a la portavocía, a su puesto en la Ejecutiva del partido y también a su candidatura para las elecciones del 29N.

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