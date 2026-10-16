Rufián admite que ha "fracasado" y asume que probablemente no habrá unidad de la izquierda

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián EFE

El número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado este viernes que ha "fracasado" en su propuesta para conformar una candidatura unitaria de las izquierdas en las elecciones generales del 29N y ha asumido que "muy probablemente no habrá acuerdo".

En una entrevista en RAC1, la primera que concede desde que fue proclamado cabeza de lista de Esquerra, Rufián ha afirmado que ha pensado en "marcharse" y que este jueves estuvo "a punto" de hacerlo, pero le frenaron, aunque ha señalado que sigue "por responsabilidad" y "por la militancia de ERC, no por nadie que está en un despacho" del partido.

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El líder de ERC en el Congreso ha afirmado que el partido no le informó de quién le acompañará a la lista y, pese a asegurar que está "encantado" con la candidatura, ha lamentado que no ha influido en el diseño y se ha comparado con Copito de Nieve: "Llenaba el zoo, pero no decidía el menú".

A pocas horas de que cierre el plazo para registrar coaliciones, Rufián ha pedido disculpas por no haber logrado la candidatura unitaria: "Pensé que a base de repetir lo que decía la calle y que si tenía la suficiente fuerza, podría arrastrar a los aparatos de los partidos. Y probablemente no pueda. Es un fracaso. He fracasado. Hemos fracasado".

Asimismo, ha lamentado el "vodevil y el culebrón nefasto" que a su juicio está dando la izquierda estos últimos días.

"Quedan unas horas pero es muy probable que no pase. Ojalá ocurra pero es muy probable que no pase", ha afirmado Rufián, que ha considerado que este era el "momento histórico" para lograr un acuerdo que incluyera a Podemos, ERC, Comuns y demás partidos de izquierdas tanto estatales como soberanistas.

Sin embargo, ha dicho que es una "buena noticia" el acuerdo entre Podemos y ERC porque "simplifica la oferta electoral de las izquierdas" en Cataluña y se pasa de tres posibles listas a dos.

Ha asegurado que nunca pensó en dejar Esquerra para liderar otro proyecto, que su propósito siempre fue "arrastrar" a la dirección a sus posiciones y ha argumentado el motivo de su continuidad pese a no lograrlo: "Si mi presencia arrastra algún voto, pues bienvenido sea, y porque hay mucha gente que me pide que no me marche".

"Colau ha hecho todo lo posible"

"El momento histórico para una entente entre Comuns y Esquerra era ahora", ha insistido Rufián, que ha augurado que "pagarán" esta falta de acuerdo y ha responsabilizado a las cúpulas de ambos partidos.

El cabeza de lista de ERC ha destacado que la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, también "ha hecho todo lo posible" para lograr un acuerdo: "De Ada solo puedo decir buenas palabras".

Aunque ha señalado que las direcciones de los partidos tienen sus "cálculos, intereses y dinámicas" legítimos para no renunciar a sus siglas, ha avisado que "mucha gente no es consciente" de que estas estarán en peligro "cuando Santiago Abascal sea ministro del Interior".

Sobre los obstáculos para lograr un acuerdo, Rufián ha mencionado las "filias y fobias" que hay entre las formaciones de izquierda, así como la "guerra de egos", que ha tildado de "infantilismo": "Somos los mismos con más años y más odios".

También ha señalado la "irresponsabilidad" del PSOE de convocar las elecciones "por intereses personales" de Moncloa y sin que el espacio a su izquierda estuviera articulado.

Por otro lado, ha explicado que, en virtud del acuerdo con Podemos, se incorporarán a las listas dos miembros del partido morado y ha afirmado que tendrán la misma libertad de voto que han tenido hasta ahora los diputados de ERC.