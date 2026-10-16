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España

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, dimite de sus cargos y renuncia a ser candidata

Efe
16/10/2026 18:22
La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). El PSOE asume el mal resultado en las elecciones de este domingo en Aragón, en las que ha perdido cinco escaños y se ha hundido hasta su peor registro histórico (18 escaños), en la primera derrota de una ministra de Pedro Sánchez convertida en candidata autonómica.09 FEBRERO 2026Alejandro Martínez Vélez / Europa Press09/02/2026
La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa
Europa Press
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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que ha decidido dar "un paso atrás", tras la polémica suscitada por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.  

Fuentes del PSOE han informado de que renuncia a la portavocía, a su puesto en la Ejecutiva del partido y también a su candidatura para las elecciones del 29N.

En un mensaje colgado en su cuenta en X, señala que toma esa decisión "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios", convencida de que es lo mejor para el "proyecto colectivo" al que ha dedicado sus esfuerzos y sus mejores energías.

Tras publicarse las informaciones sobre los negocios de su pareja, Mínguez recibió el apoyo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien este jueves contestó con un "por supuesto" en Bruselas cuando se le preguntó si mantenía el respaldo a la portavoz.  

El jefe del Ejecutivo también aseguró desconocer las actividades profesionales de la pareja de Mínguez y centró sus críticas en el Partido Popular.

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