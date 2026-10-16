Montse Mínguez, portavoz del PSOE, dimite de sus cargos y renuncia a ser candidata

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa Europa Press

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, ha anunciado este viernes que ha decidido dar "un paso atrás", tras la polémica suscitada por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja.

Fuentes del PSOE han informado de que renuncia a la portavocía, a su puesto en la Ejecutiva del partido y también a su candidatura para las elecciones del 29N.

Con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios. https://t.co/br2Hdco5y4 — Montse Mínguez (@montseminguez) October 16, 2026

En un mensaje colgado en su cuenta en X, señala que toma esa decisión "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios", convencida de que es lo mejor para el "proyecto colectivo" al que ha dedicado sus esfuerzos y sus mejores energías.

Tras publicarse las informaciones sobre los negocios de su pareja, Mínguez recibió el apoyo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien este jueves contestó con un "por supuesto" en Bruselas cuando se le preguntó si mantenía el respaldo a la portavoz.

El jefe del Ejecutivo también aseguró desconocer las actividades profesionales de la pareja de Mínguez y centró sus críticas en el Partido Popular.