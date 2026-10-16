Esta imagen de José Luis Ábalos y Montse Mínguez con camisetas con lemas sobre feminismo y vivienda no es real

Composición gráfica realizada para ilustrar este contenido InfoVeritas

En redes sociales se ha difundido una fotografía en la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos posa sonriente junto a Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ante un fondo corporativo con la imagen del partido. Ambos aparecen abrazados vistiendo camisetas blancas con lemas políticos: Ábalos exhibe la frase "Soy feminista porque soy socialista" junto al logo del PSOE, mientras que Mínguez lleva una con el mensaje "La vivienda no es un negocio" y las siglas del PSC.

No obstante, la imagen viralizada no es real. Ha sido generada con herramientas de inteligencia artificial. Esta imagen de José Luis Ábalos y Montse Mínguez no es real

Una búsqueda inversa de la imagen con la herramienta de Google Imágenes no conduce a ningún resultado, más allá de cuentas anónimas en redes sociales. Este resultado es el primer indicio de que la imagen no es real.

A continuación, desde InfoVeritas se ha realizado un análisis detallado de la imagen. Esta investigación ha encontrado algunos indicios de que la foto no es real: los rostros presentan un suavizado excesivo en la piel con un aspecto "plástico" carente de poros e imperfecciones reales, la tipografía y los logotipos impresos no se amoldan a los pliegues del tejido de las camisetas, y tanto la anatomía como las sombras de las manos interactuando con las cinturas son imprecisas.

Así, para determinar el origen del anuncio viral, InfoVeritas se ha recurrido a la herramienta Verify de OpenAI, que detecta si una imagen se ha generado utilizando herramientas de OpenAI. El análisis revela que la foto viral fue creada con IA.

Captura de pantalla de la verificación realizada por InfoVeritas InvoVeritas

Soy feminista porque soy socialista, un lema de 2020

El lema "Soy feminista porque soy socialista" fue empleado originalmente por el PSOE y por José Luis Ábalos en un vídeo institucional de marzo de 2020 con motivo del Día Internacional de la Mujer. En aquella declaración, el exministro defendió que el compromiso con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN del proyecto político socialista para erradicar las desigualdades, una cita que ha vuelto a viralizarse en redes sociales como contraste irónico frente a las recientes controversias políticas e investigaciones judiciales que salpican al exdirigente.

Por otro lado, la alteración del fotomontaje al añadir el lema "La vivienda no es un negocio" en la camiseta atribuida a Montse Mínguez busca generar un contraste satírico tras las recientes informaciones periodísticas publicadas sobre el patrimonio inmobiliario de su pareja, Sergi Vélez. Dichas informaciones señalan que Vélez está al frente del grupo inversor Nest Capital, gestionando una cartera de viviendas en alquiler, lo que ha desencadenado críticas de la oposición para señalar una supuesta contradicción entre la postura del PSOE sobre el mercado de la vivienda y la actividad mercantil del entorno familiar de su portavoz.