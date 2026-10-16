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España

El Defensor recurre ante el Constitucional la suspensión del derecho a voto por la ley de Nietos

Efe
16/10/2026 22:20
Ángel Gabilondo (i) con Fernando Grande-Marlaska (d), durante un acto el pasado mes de septiembre
Ángel Gabilondo (i) con Fernando Grande-Marlaska (d), durante un acto el pasado mes de septiembre
EFE/ Fernando Villar
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El Defensor del Pueblo ha interpuesto este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, decidida por el Tribunal Supremo.

En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo explica que ha pedido al tribunal de garantías medidas cautelarísimas y que se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo (TS) acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la llamada ley de Nietos.

Alegaciones al Tribunal Supremo tras la suspensión de voto a los beneficiados por la ley de nietos

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El Defensor ha interpuesto este recurso "tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales", señala el comunicado.

Gabilondo ha adoptado esta decisión tras haber recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el TC de particulares y entidades contra la decisión del Supremo. 

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