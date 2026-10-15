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España

Alegaciones al Tribunal Supremo tras la suspensión de voto a los beneficiados por la ley de nietos

Efe
15/10/2026 17:24
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El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), que agrupa a españoles nacionalizados gracias a la ley de nietos, ha presentado alegaciones al auto del Tribunal Supremo que ha mantenido la suspensión del derecho al voto a beneficiados por esta norma e inscritos ya en el censo de residentes en el exterior.

La asociación, a través del abogado Eduardo Ranz, ha asegurado que se trata de la primera presentación de alegaciones registrada ante la decisión del Supremo, con la cual busca "suspender la cautelar para que todos los españoles tengan garantizado su derecho al voto, en una ocasión especialmente necesaria como las próximas elecciones generales".

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El documento, dirigido a la Sala de lo Contenciso-Admnistrativo del Tribunal Supremo, ha sido registrado, según destaca la entidad un comunicado, "ante el inminente vencimiento de los plazos" para presentar alegaciones al mantenimiento de la medida cautelar por parte del Supremo.

El pasado 12 de octubre, este tribunal decidió mantener la suspensión cautelar de los nacionalizados por la ley de nietos, en concreto a unas 163.000 personas que no podrán votar el 29 de noviembre salvo que los consulados españoles en el extranjero acrediten que son descendientes de exiliados.

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Esta medida estaba vigente desde el 10 de septiembre, pero la convocatoria de elecciones llevó al Tribunal Supremo a deliberar sobre el caso para acordar el mantenimiento de la suspensión del derecho a voto para los nacionalizados que aún no estaban inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA) y a los que sí lo estaban.

El auto concedía cinco días hábiles a los afectados para poder personarse en las actuaciones y formular alegaciones.

De manera paralela, la asociación de descendientes ha presentado también una queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al que piden que intervenga de manera urgente "ante la afectación colectiva del derecho fundamental de sufragio activo" recogido en la Constitución.

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