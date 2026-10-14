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España

Miles de personas reciben a los reyes en Melilla entre vítores y aplausos

Efe
14/10/2026 14:02
La reina Letizia coge en brazos a un bebé mientras saluda a los ciudadanos de Melilla
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EFE
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Los reyes han llegado este miércoles a Melilla, entre vítores y aplausos de miles de personas, para concluir un histórico viaje en apoyo de las dos ciudades autónomas y normalizar su presencia, después de que ayer visitaran Ceuta, dos meses y medio más tarde de la entrada masiva de migrantes.

Felipe VI y Letizia han llegado al Palacio de la Asamblea sobre las 12 del mediodía, donde han sido recibidos por miles de personas que aguardaban desde primera hora frente al edificio.

Durante casi una hora han estado estrechando manos y haciéndose selfies con los que estaban en primera fila mientras gritaban sus nombres, "Felipe es España" o entonaban cánticos como "de Ceuta y Melilla no nos moverán, porque nosotros somos españoles, no nos moverán".

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Luego, se han dirigido a la entrada del Palacio donde les esperaba el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, junto a los miembros del Gobierno municipal, y la cúpula militar y policial de la ciudad además de la delegada del Gobierno, Sabrina Moh Abdelkader, que ha sido abucheada a su llegada por la multitud con gritos de "fuera, fuera", mientras que a Imbroda le aplaudían.

Tras asomarse al balcón del edificio, los reyes han mantenido una reunión de trabajo con el presidente melillense, la ministra de Igualdad, Elma Saiz, que acompaña a los reyes en esta segunda etapa, y las autoridades militares y policiales.

Una vez en el Salón Dorado del palacio, donde Imbroda les ha agradecido la visita, les ha hecho entrega de las llaves de la ciudad y del bastón de mando.

Por la tarde, Felipe VI y Letizia tienen previsto acudir a las 16:15 horas al colegio Pintor Eduardo Morillas, que tiene unos 900 alumnos, para culminar esta segunda etapa con un encuentro con la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, con el tradicional besamanos, y el discurso del monarca.

Se trata de una visita histórica, la primera de su reinado y que se produce diecinueve años después de la que hicieron Juan Carlos I y Sofía en 2007. 

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