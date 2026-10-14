La nueva coalición Frente Amplio presenta su logotipo para las elecciones generales

Verónica Barbero (d), Mónica García (c) y Ernest Urtasun (i), representantes de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, durante la presentación de 'Frente Amplio' EFE

La nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, ha presentado este miércoles su logotipo para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en el que combina los colores rojo bermellón con el amarillo lima.

La coalición, que integran por el momento cuatro partidos (IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes) ha presentado también su página web y sus cuentas en redes sociales, entre ellas X, una plataforma que en su momento decidieron abandonar la mayoría de ministros de Sumar.

Logo de Frente Amplio EFE

Frente Amplio celebrará el próximo sábado 17 de octubre un acto para presentar a su cabeza de lista y su nuevo proyecto político, justo un día después de que acabe el plazo para registrar coaliciones electorales.

Por el momento, los cuatro partidos de la coalición han acordado que la candidata a la Presidencia del Gobierno sea la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, pero este mismo miércoles ella ha dicho que esta dispuesta a ceder con tal de integrar a Podemos.

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Colau está dispuesta a no ser candidata y cambiar las siglas para integrar a Podemos

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho este miércoles que está dispuesta a no ser la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno e incluso a cambiar el nombre de la coalición de izquierdas para poder integrar en ella a Podemos.

Colau ha asegurado en una entrevista en TVE que, a 48 horas de que concluya el plazo para cerrar las coaliciones electorales para los comicios del 29 de noviembre, hay conversaciones "muy avanzadas" y aún es posible consensuar una candidatura única de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE.

En este sentido, ha subrayado que no concibe una candidatura única en la que no esté Irene Montero, quien se postula como candidata a la Presidencia por Podemos, y ha insistido en que "todo se puede discutir".

"Si una persona genera más consenso que mi candidatura, adelante, cedería. Si el problema es el nombre de la formación, se cambia. No puede ser que por cosas así no se llegue a un acuerdo", ha defendido.

Ha destacado que lo importante es el programa y que no hay diferencias entre las formaciones en ese sentido y ha apostado por llegar a acuerdos "equilibrados", "valientes" y "generosos" por parte de todos "sin vetos ni líneas rojas".

"Hay espacio para que haya un liderazgo muy coral", ha afirmado, tras lo que ha insistido que por ella, no será: "Yo estoy abierta a discutir nombres, candidatura, números de lista... todo se tiene que poder hablar".

No obstante, ha precisado que "evidentemente con el consenso de todas las fuerzas" sin que una trate de imponerse al resto. "Sabemos hacerlo", ha recalcado Colau.