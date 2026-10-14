"¡Gracias! No nos olvidéis": los ceutíes despiden a los reyes tras su histórica visita

Dos mujeres en Ceuta con retratos de los reyes EFE

Los reyes han sido despedidos este miércoles por decenas de ceutíes en su partida de Ceuta, rumbo a Melilla, donde continuarán su histórico viaje a las dos ciudades autónomas: "¡Gracias, no nos olvidéis!" les han exclamado.

Grupos de ciudadanos esperaban desde primera hora de la mañana la salida de los reyes del Parador de Ceuta, donde han pernoctado, la primera vez que un jefe de Estado lo hace en Ceuta.

Momentos antes de su salida, ha llegado al parador el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para despedir a Felipe VI y a la reina Letizia, y ha sido aclamado por los ciudadanos que se congregaban en la entrada.

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"Ha sido bueno para toda España", ha dicho Vivas preguntado por un grupo de periodistas sobre el histórico viaje de los reyes a Ceuta, que ahora proseguirán en Melilla.

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Los reyes se dieron en la jornada del martes un continuo baño de masas en la ciudad de Ceuta, teñida con los colores de las banderas de España y de Ceuta, que colgaban de fachadas de viviendas y cubrían las vallas de seguridad, donde miles de ciudadanos les aclamaron y vitorearon en los diferentes actos que protagonizaron.

Los reyes se desplazarán en helicóptero a Melilla, donde visitarán el Palacio de la Asamblea, el colegio Pintor Eduardo Morillas y mantendrá un encuentro con la sociedad melillense.