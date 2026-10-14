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España

"¡Gracias! No nos olvidéis": los ceutíes despiden a los reyes tras su histórica visita

Efe
14/10/2026 11:55
Dos mujeres en Ceuta con retratos de los reyes
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EFE
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Los reyes han sido despedidos este miércoles por decenas de ceutíes en su partida de Ceuta, rumbo a Melilla, donde continuarán su histórico viaje a las dos ciudades autónomas: "¡Gracias, no nos olvidéis!" les han exclamado.

Grupos de ciudadanos esperaban desde primera hora de la mañana la salida de los reyes del Parador de Ceuta, donde han pernoctado, la primera vez que un jefe de Estado lo hace en Ceuta.

Momentos antes de su salida, ha llegado al parador el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para despedir a Felipe VI y a la reina Letizia, y ha sido aclamado por los ciudadanos que se congregaban en la entrada.

CEUTA, 13/10/2026.- Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek para participar en un acto ecuménico de recuerdo a las más de 80 personas que murieron en el mar los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. EFE/Chema Moya

Los reyes homenajean a los ahogados en el mar en julio en el cementerio musulmán de Ceuta

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"Ha sido bueno para toda España", ha dicho Vivas preguntado por un grupo de periodistas sobre el histórico viaje de los reyes a Ceuta, que ahora proseguirán en Melilla.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el colegio público Vicente Aleixandre del barrio de Manzanera, durante su visita este martes a Ceuta, la primera que realizan a la ciudad, para expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de personas migrantes a finales del pasado mes de julio. EFE/Chema Moya

Los reyes visitan un colegio de infantil en Ceuta, con un 70% de alumnado musulmán

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Los reyes se dieron en la jornada del martes un continuo baño de masas en la ciudad de Ceuta, teñida con los colores de las banderas de España y de Ceuta, que colgaban de fachadas de viviendas y cubrían las vallas de seguridad, donde miles de ciudadanos les aclamaron y vitorearon en los diferentes actos que protagonizaron.

Los reyes se desplazarán en helicóptero a Melilla, donde visitarán el Palacio de la Asamblea, el colegio Pintor Eduardo Morillas y mantendrá un encuentro con la sociedad melillense. 

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