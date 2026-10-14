El Gobierno avisa de que ciudadanos que ya votaron por la ley de nietos no podrán ahora

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado este miércoles que aplica con la "máxima diligencia" las medidas cautelares del Supremo sobre la ley de nietos y ha avisado de que su implementación generará situaciones "paradójicas" con ciudadanos que votaron en 2023 y que ahora probablemente no puedan hacerlo.

Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han indicado que se está cumpliendo en todo momento con la legalidad vigente y aplicando las medidas cautelares del Supremo.

No obstante su implementación, agregan, "resulta muy compleja" para muchos consulados, y los plazos dados para presentar alegaciones generarán -dicen- situaciones "paradójicas" como ciudadanos españoles que votaron en 2023 o en las autonómicas celebradas los pasados meses y que probablemente no puedan hacerlo el 29 de noviembre.

El Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos Más información

El Tribunal Supremo decidió el pasado lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, una decisión que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

El Gobierno lamenta la decisión del TS de mantener suspenso el voto por la ley de nietos Más información

En su escrito, el alto tribunal establece una excepción, es decir, "no regirá la suspensión" cuando los encargados de los consulados expidan certificación de que, a fecha 1 de agosto de 2026, esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de represaliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", como fija la ley de nietos y no la instrucción posterior a la misma.