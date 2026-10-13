Los reyes visitan un colegio de infantil en Ceuta, con un 70% de alumnado musulmán

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el colegio público Vicente Aleixandre del barrio de Manzanera EFE

Los reyes han visitado en la tarde del martes el colegio Vicente Aleixandre, situado en la barriada Manzanera de Ceuta, con cerca de un 70 % de alumnado de religión musulmana, en el que han podido escuchar a madres y padres de los alumnos, a docentes y personal del centro educativo.

Antes, han recorrido una de las calles de esta barriada donde han sido aclamados por cientos de ceutíes a los que han saludado y con los que se han hecho fotos y 'selfies', entre los aplausos y los gritos de "Se nota, se siente, los reyes están presentes" o "Felipe, Felipe".

El barrio ha llenado de banderas de Ceuta y España sus fachadas para recibir a los reyes en esta histórica jornada de su primer viaje a la ciudad autónoma, con la que quieren expresar su cariño a sus ciudadanos tras la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos que sufrieron a finales de julio.

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Los reyes, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han sido recibidos por la consejera de Educación y Cultura de Ceuta, Pilar Orozco, y el director provincial de Educación, Cristóbal Guzmán, quienes les han mostrado este colegio de infantil y primaria en el que estudian 141 alumnos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

·De ellos, un 69 % del alumnado es de religión musulmana y un 27 % católica, mientras que un 4 % recibe atención educativa. El centro atiende, actualmente, 12 casos de alumnado con necesidades especiales y cuenta con 21 profesores.

Los reyes han visitado dos aulas, la primera de tercero de infantil, con niños de 4 y 5 años, donde han charlado con los pequeños y se han sentado con ellos en las mesas donde jugaban con pegatinas.

Felipe VI, sentado en una minúscula silla de infantil, ha respondido a uno de los niños que le ha preguntado si el bastón que llevaba que era "de mando y es del presidente", Juan Vivas, que también se encontraba en el interior del aula junto con el ministro Torres; una clase de 8 niños, de los que seis son musulmanes y dos católicos.

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Posteriormente han salido al patio donde los alumnos les esperaban y donde se ha desatado una auténtica locura entre los niños, que les han entregado cartas.

Han posado para una foto y han charlado en el patio con profesores mientras los niños corrían y jugaban.

Felipe VI y la reina Letizia han acabado metiéndose en una casita de cartón que había en el patio hecha por la directora del colegio, Patricia Barragán, junto a algunos de los niños.