Los reyes llegan a Ceuta para una visita histórica

El rey Felipe VI (i) y la reina Letizia (d) saludan a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de Ceuta EFE

Los reyes han aterrizado este martes en el helipuerto de Ceuta donde a las 12:30 comenzaron su agenda de actos de esta visita histórica, la primera que realizan a la ciudad, para expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado mes de julio.

Los reyes llegarán al Ayuntamiento, donde Felipe VI y doña Letizia serán recibidos por los miembros de la Asamblea de Ceuta, antes de acceder a la sede de Gobierno de la Ciudad Autónoma donde mantendrán una reunión de trabajo.

Con gritos de 'presidente, presidente' y 'Ceuta, unida, jamas será vencida' ha sido recibida la salida del presidente ceutí, Juan Vivas, a la comitiva que recibe a los reyes.

En las inmediaciones, miles de ceutíes con banderas de España y de Ceuta esperan a los reyes entre gritos de 'Un caballa nunca se rinde' y 'Y soy español', ciudadanos que copan toda la Gran Vía, la calle de acceso principal al Ayuntamiento, y que han recibido entre abucheos al delegado del Gobierno, David de la Encina.

Entre los asistentes también hay niños, ya que se ha permitido que los escolares salieran de las aulas a las 11:00 para poder acudir a los actos, para los que se han acreditado cerca de 200 periodistas.

Los reyes recibirán la llave de oro de la ciudad y mantendrán un breve encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Por la tarde, visitarán el Colegio Vicente Aleixandre antes de participar en un acto ecuménico de recuerdo a las personas que fallecieron, los días 30 y 31 de julio, durante la entrada de más de 80.000 migrantes, en el Cementerio de Sidi Embare, donde están enterrada la mayoría de los migrantes hallados en el mar esos días.

Allí se encuentran enterrados alrededor de 90 de los ahogados esos días durante su intento de entrada a Ceuta y a los que la ciudad autónoma recuerda con una placa que preside las primeras 18 tumbas, donde los reyes acudirán en compañía los representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta (cristiana, musulmana, judía e hindú).

El último acto de la jornada será a las 19.00 horas en el Parador de Ceuta con un encuentro con la sociedad ceutí, donde el rey pronunciará unas palabras.

Los reyes dormirán en Ceuta, la primera vez que lo hace un jefe del Estado en democracia, y desde esta ciudad viajarán mañana a Melilla.

Ceuta y Melilla llevan 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado, desde que Juan Carlos I y doña Sofía viajaron en 2007.