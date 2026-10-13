Los reyes homenajean a los ahogados en el mar en julio en el cementerio musulmán de Ceuta

Los reyes visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek para participar en un acto de recuerdo a las personas murieron en el mar durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. EFE

Los reyes han rendido homenaje este martes en el cementerio musulmán de Sidi Embarek a los migrantes fallecidos en el mar los pasados 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta, de los que 90, la mayoría sin identificar, se encuentran enterrados allí.

Felipe VI y la reina Letizia han acudido a este cementerio, situado en la barriada de Los Rosales, donde yacen los primeros 18 muertos que se rescataron y otros 72 para los que el Ayuntamiento de Ceuta tuvo que hacer una actuación de urgencia en estas instalaciones. Entre ellos se encuentran los cuerpos de una mujer y un niño.

La ciudad autónoma de Ceuta les recuerda con una placa que preside las primeras 18 tumbas y en la que se lee que 'aquí descansan quienes perdieron la vida los días 30 y 31 de julio de 2026 en las costas de Ceuta'.

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Los reyes han tenido un momento de recogimiento ante esas tumbas en compañía los representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta, la cristiana, musulmana, judía e hindú.

El representante de la confesión musulmana ha explicado a los reyes, que han acudido acompañados por el presidente ceutí, Juan Vivas, y el ministro Ángel Víctor Torres, al cargo del mando único para Ceuta, el proceso de estos enterramientos.

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Unos 90 de estos migrantes que perdieron la vida ahogados se encuentran enterrados identificados con números, muchos de ellos en la parte nueva de este cementerio, situado junto a la principal mezquita de la ciudad.

A la salida del cementerio los reyes, que habían subido a los coches para dirigirse al Parador de Ceuta, se han bajado a saludar a los centenares de ceutíes que les aclamaban en este barrio de Los Rosales, de mayoría musulmana.