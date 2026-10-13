Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Los reyes homenajean a los ahogados en el mar en julio en el cementerio musulmán de Ceuta

Efe
13/10/2026 19:25
CEUTA, 13/10/2026.- Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek para participar en un acto ecuménico de recuerdo a las más de 80 personas que murieron en el mar los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. EFE/Chema Moya
Los reyes visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek para participar en un acto de recuerdo a las personas murieron en el mar durante la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. 
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los reyes han rendido homenaje este martes en el cementerio musulmán de Sidi Embarek a los migrantes fallecidos en el mar los pasados 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta, de los que 90, la mayoría sin identificar, se encuentran enterrados allí.

Felipe VI y la reina Letizia han acudido a este cementerio, situado en la barriada de Los Rosales, donde yacen los primeros 18 muertos que se rescataron y otros 72 para los que el Ayuntamiento de Ceuta tuvo que hacer una actuación de urgencia en estas instalaciones. Entre ellos se encuentran los cuerpos de una mujer y un niño.

La ciudad autónoma de Ceuta les recuerda con una placa que preside las primeras 18 tumbas y en la que se lee que 'aquí descansan quienes perdieron la vida los días 30 y 31 de julio de 2026 en las costas de Ceuta'.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el colegio público Vicente Aleixandre del barrio de Manzanera, durante su visita este martes a Ceuta, la primera que realizan a la ciudad, para expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de personas migrantes a finales del pasado mes de julio. EFE/Chema Moya

Los reyes visitan un colegio de infantil en Ceuta, con un 70% de alumnado musulmán

Más información

Los reyes han tenido un momento de recogimiento ante esas tumbas en compañía los representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta, la cristiana, musulmana, judía e hindú.

El representante de la confesión musulmana ha explicado a los reyes, que han acudido acompañados por el presidente ceutí, Juan Vivas, y el ministro Ángel Víctor Torres, al cargo del mando único para Ceuta, el proceso de estos enterramientos.

El rey Felipe VI (i) y la reina Letizia (d) saludan a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de Ceuta

Los reyes llegan a Ceuta para una visita histórica

Más información

Unos 90 de estos migrantes que perdieron la vida ahogados se encuentran enterrados identificados con números, muchos de ellos en la parte nueva de este cementerio, situado junto a la principal mezquita de la ciudad.

A la salida del cementerio los reyes, que habían subido a los coches para dirigirse al Parador de Ceuta, se han bajado a saludar a los centenares de ceutíes que les aclamaban en este barrio de Los Rosales, de mayoría musulmana.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Genesal, con sede en Bergondo, suministra dos grupos electrógenos para una central de ciclo combinado en Brasil
EFE
Emergencias 112

Un ciclista resulta herido al ser arrollado por un vehículo en la Travesía de Arteixo
Redacción
Local de la churrería Salseo en la calle de la Estrella

El nuevo local de A Coruña para mojar el churro en la Estrella
Guillermo Parga
Entrada y salida del aparcamiento actual de la estación de tren y parte del parking de la futura intermodal

El Ayuntamiento renuncia a la gestión del parking de la intermodal
Dani Sánchez