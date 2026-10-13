Irene Montero asegura que Podemos no se integrará en Frente Amplio

Irene Montero EFE

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que su formación no se integrará en las próximas elecciones generales en la nueva coalición denominada Frente Amplio, al priorizar el pacto alcanzado entre los morados y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

En una entrevista en TVE, y preguntada sobre si Podemos se va integrar en la coalición Frente Amplio, que ha designado oficialmente como candidata a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Montero lo ha negado.

"No. Nosotras tenemos un acuerdo con ERC y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel (Rufián), y eso está abierto a que se incorpore quien quiera", ha dicho, abriendo de esta forma la puerta a la coalición Frente Amplio, integrada por el momento por los partidos IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

Montero ha priorizado de esta forma al acuerdo alcanzado entre Podemos y ERC para colaborar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Cataluña y hacer campaña en el resto del territorio ella misma junto a Rufián, candidato de los republicanos.

Aunque ha subrayado que "eso no quiere decir que no se pueda llegar a acuerdos con más gente", en alusión de nuevo a los partidos de Frente Amplio, con quienes está dispuesta a hablar de aquí al próximo viernes 16 de octubre, día en que acaba el plazo para registrar coaliciones electorales.

"Vamos a hablar siempre con todo el mundo, las diferentes fuerzas políticas tenemos que poder hablar y buscar entendimiento de la forma que consigamos", ha añadido Montero, que aspira a ser candidata a la Presidencia del Gobierno como número uno por Madrid.

Y ha asegurado que la mejor forma de llegar a acuerdos sería a través de las primarias abiertas que Podemos ha propuesto los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todos un candidato conjunto a las generales, un proceso al que ella misma se presentaría.

En una rueda de prensa posterior en el Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha abierto también la puerta para que los partidos de Frente Amplio se unan al acuerdo suscrito ya entre su formación y ERC.

"El tándem Gabriel Rufián e Irene Montero es el mejor equipo para hacer lo que hay que hacer: volver a poner en pie a la izquierda, ser capaces de frenar a la extrema derecha y avanzar en derechos", ha afirmado.