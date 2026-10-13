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España

Fallece el padre de José Luis Rodríguez Zapatero

Efe
13/10/2026 11:11
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2i), llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero
EFE
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El jurista leonés Juan Rodríguez García-Lozano, padre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido este lunes en León a los 100 años.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes, ha confirmado el fallecimiento a través de sus redes sociales, en las que ha trasladado su profundo pesar por la muerte de quien fuera abogado y decano emérito del Colegio de la Abogacía de León.

"Su trayectoria queda unida a la historia de la abogacía. Participó en el IV Congreso de la Abogacía Española que se celebró en León en 1970, un acontecimiento que constituyó un hito en la historia de la profesión", ha destacado Rodríguez Santocildes.

García-Lozano ejerció su actividad como abogado en León y mantuvo un perfil público discreto, sin cargos políticos conocidos.

Era hijo del capitán republicano Juan Rodríguez Lozano, fusilado en 1936 en León durante la Guerra Civil.

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