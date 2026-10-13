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España

El Congreso reprueba pero no sanciona a la diputada que llevó gas pimienta a la Cámara

Efe
13/10/2026 13:22
La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso
La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso
EFE
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La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha reprobado este martes con los votos de PSOE y Sumar la conducta de la diputada del PP Ana Belén Vázquez por llevar al hemiciclo un espray de gas pimienta aunque no será suspendida porque al estar disueltas las Cortes no hay pleno para aprobar la sanción.

El Congreso había abierto expediente a Vázquez tras lo ocurrido el pasado 23 de septiembre pero la disolución de las Cortes ha impedido someter al pleno su suspensión de empleo y sueldo durante una semana, que era la propuesta que se iba a elevar a consideración plenaria.

Suspensión que se hubiera producido, han informado fuentes parlamentarias, durante la primera semana de noviembre, en la que al no haber pleno no habría perdido su derecho al voto.

Con las Cortes disueltas, la mayoría progresista de la Mesa de la Diputación Permanente -que sustituye a la Mesa del Congreso en estos periodos- ha querido dejar constancia de que si hubiera sido posible se habría elevado a pleno la propuesta de sanción y ha considerado su comportamiento "reprobable" y lo ocurrido de una "indudable gravedad".

Los hechos por los que se abrió expediente a la diputada popular tuvieron lugar en el pleno del 23 de septiembre cuando, durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente y una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un asesor del grupo popular limpiara el espray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso. 

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