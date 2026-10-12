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España

Frente Amplio designa a Colau de candidata en las generales pero sigue abierto a Podemos

Efe
12/10/2026 20:19
BARCELONA (ESPAÑA), 03/10/2026.- La exalcaldesa de Barcelona y presidenta de la Fundación Sentit Comú, Ada Colau, asiste este sábado a la apertura de la 3.ª edición de la Escuela de Imaginación Política, organizada por la fundación de Comuns para plantear respuestas a la extrema derecha. EFE/ Quique García
La exalcaldesa de Barcelona y presidenta de la Fundación Sentit Comú, Ada Colau, es la elegida por la coalición de izquierdas
EFE
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Los partidos que integran por el momento la coalición Frente Amplio (IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes) han acordado designar a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, pero mantienen la puerta abierta a Podemos.

"Tras las reuniones mantenidas esta tarde del lunes por los cuatro partidos integrantes del Frente Amplio, queremos trasladar nuestra convicción de que Ada Colau es la figura que mejor puede asumir el liderazgo en la situación política actual. Por ello, las cuatro formaciones expresamos nuestra voluntad de que sea la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre", han señalado en un comunicado conjunto.

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No obstante, mantienen la puerta abierta a Podemos para unirse a Frente Amplio, después de que los morados hayan llegado a un acuerdo con ERC para colaborar en Cataluña en las próximas elecciones generales, que incluye un tándem electoral entre Gabriel Rufián e Irene Montero para hacer campaña juntos.

"Queremos contar y trabajaremos para que estén todas las organizaciones que confluyeron en el 2023 e hicieron posible revalidar el gobierno de coalición. Podemos también está invitado a formar parte de este proyecto y es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad. Aquí no sobra nadie", sostienen desde Frente Amplio.

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