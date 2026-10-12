Feijóo reivindica que el PP es voto del cambio y asegura que con Vox "no habrá cordón sanitario pero tampoco umbilical"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que ve a su partido "más enchufado" que en las elecciones de 2023, ha defendido que los 'populares' son el verdadero "voto del cambio" y ha asegurado que con Vox no habrá "cordón sanitario pero tampoco umbilical" tras las elecciones del 29 de noviembre.

En conversación con los periodistas durante la tradicional recepción en el Palacio Real que ofrecen los Reyes, Feijóo se ha mostrado optimista de cara a la próxima cita con las urnas, dando por hecho que superarán los 8 millones de votos y asegurando que ve a los suyos "más enchufados" que en la anterior cita con las urnas.

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Así, ha defendido que ninguna de las encuestas que maneja el partido da un peor resultado que el cosechado en 2023 y ha confiado en que en la campaña se irá de menos a más.

Por lo que respecta a Vox, al que las encuestas sitúan en ascenso, Feijóo ha querido dejar muy claro que "el voto del cambio es el PP" y que ellos siguen siendo "el partido de Estado".

Así, ha recalcado que con los de Santiago Abascal no habrá "cordón sanitario, pero cordón umbilical tampoco". Es el tercer partido de España, ha admitido, y por tanto "hay que tenerle un respeto institucional".

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Por otra parte, ha considerado que el mayor fracaso del Gobierno actual ha sido el de la vivienda y ha vuelto a cuestionar la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. "Creo que se han equivocado", ha comentado, tras reconocer que aunque tiene un relación fluida con los sindicatos no ha hablado con ellos sobre la convocatoria.