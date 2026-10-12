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España

El Gobierno lamenta la decisión del TS de mantener suspenso el voto por la ley de nietos

Agencias
12/10/2026 18:04
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
EFE
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 El Gobierno ha lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo (TS) de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por lo que no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, a la espera de si la Abogacía del Estado estudia el auto.

"Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", se ha dolido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional.

Marlaska ha señalado que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

Tribunal Supremo

El Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos

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Según fuentes del TS, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.

Sánchez responsabiliza a Feijóo y a Abascal

Antes de conocerse la resolución del Supremo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado a los líderes del PP Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, como responsables últimos de esta decisión que va a impedir el derecho al voto, ha lamentado, de miles de personas.

"Curioso que (PP y Vox) vayan pidiendo que la gente no vote" ha dicho Sánchez al recordar tanto este contencioso como el cuestionamiento al proceso del voto por correo que están haciendo dirigentes como Isabel Díaz Ayuso.

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El jefe del Ejecutivo ha advertido de que "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda". "Es un derecho fundamental de participación que no se puede sustraer, y además son personas que han votado ya" en otras convocatorias, ha dicho.

Fuentes del Gobierno han admitido que la decisión no ha supuesto una sorpresa y han explicado que ahora toca que la Abogacía del Estado estudie los pasos a dar a partir de ahora.

En el Ejecutivo recuerdan que, en principio, la decisión del Supremo solo puede ser recurrida por afectados, es decir por personas que perderían el derecho al voto, aunque admiten que pueden estudiarse fórmulas colectivas sobre las que no han dado más detalle

Feijóo espera que los consulados cumplan las cautelares

También antes de conocerse la resolución del Supremo ha hablado sobre este asunto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ya esperaba que el alto tribunal se pronunciase como lo ha hecho.

En su conversación informal con los periodistas en el Palacio Real, Feijóo ha señalado que el Gobierno "ya debería haberle dicho a los cónsules" españoles que cumplan las medidas cautelares dictadas por el Supremo y confirmadas este lunes.

Tras conocerse la resolución, Feijóo ha celebrado que el Supremo haya "vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno" y haya "antepuesto el bien común" a las "prisas y chapuzas" del Ejecutivo

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