La Policía Nacional inicia el desalojo del campamento de migrantes de El Guano en Ceuta

Desalojo de la antigua fábrica de Guano, en Ceuta EFE

La Policía Nacional ha iniciado este domingo, sobre las 7:30 horas, el desalojo del asentamiento de migrantes situado en la explanada de la antigua fábrica de El Guano, el último de los grandes campamentos surgidos en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio.

La intervención da continuidad a los operativos desarrollados durante las últimas semanas en las playas de Benítez y el Trampolín, donde las fuerzas de seguridad procedieron al desmantelamiento de los asentamientos y al traslado de sus ocupantes a los recursos de acogida habilitados por la Administración.

El campamento del Guano, que llegó a concentrar a numerosos inmigrantes, había acogido también a parte de las personas desalojadas anteriormente de otros puntos de la ciudad, aunque durante los últimos días se había producido una reducción progresiva de sus ocupantes.

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Este nuevo dispositivo policial se desarrolla a poco más de 48 horas de la visita oficial que los reyes Felipe VI y Letizia realizarán a Ceuta el próximo martes, en una ciudad que continúa afrontando las consecuencias de la crisis migratoria iniciada hace más de dos meses.

La intervención ha contado con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y efectivos de Extranjería, además de medios aéreos no tripulados para controlar los movimientos en las inmediaciones del asentamiento.

También han participado unidades de la Comandancia General de Ceuta, algunas equipadas con material antidisturbios, mientras que la Guardia Civil ha desplegado dos embarcaciones del Servicio Marítimo para vigilar la costa.

Por su parte, la Policía Local ha restringido la circulación en los accesos a la zona, permitiendo únicamente el tránsito de residentes y personal autorizado.

Unos 500 inmigrantes en El Guano

Las estimaciones previas situaban en torno a 500 el número de inmigrantes que todavía permanecían en la explanada de El Guano, aunque durante los últimos días se había registrado una salida progresiva de ocupantes ante la proximidad de la intervención policial.

De hecho, antes de la llegada de los agentes, numerosos inmigrantes abandonaron el campamento con sus pertenencias y se refugiaron en los montes cercanos para evitar su identificación y otros permanecieron en las elevaciones próximas observando el desarrollo del operativo.

Los agentes han concentrado a los ocupantes que permanecían en el asentamiento y han organizado su traslado en grupos mediante autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), situado en el polígono del Tarajal, junto a la frontera con Marruecos.

Al menos tres autobuses han sido movilizados para realizar los primeros desplazamientos, tras los cuales los inmigrantes han comenzado a ser identificados individualmente y derivados a los recursos provisionales de acogida habilitados por las administraciones, en función de su situación y de las plazas disponibles.

Uno de los aspectos más relevantes del operativo ha sido la localización de numerosos menores de edad que todavía permanecían en el campamento, pese a los traslados efectuados durante las últimas semanas a los centros de protección.

Los agentes han separado a estos jóvenes de los adultos para organizar su atención y traslado por vías diferenciadas y, entre ellos, se encontraban algunos que portaban carteles solicitando su ingreso en centros de acogida.

De forma paralela, los operarios municipales de limpieza han comenzado a retirar tiendas, estructuras improvisadas, enseres abandonados y grandes cantidades de residuos acumulados en la explanada, en unos trabajos que se prolongarán durante la jornada para recuperar las condiciones de salubridad del espacio.

El desmantelamiento de estos asentamientos no supone el final de la crisis, ya que todavía permanecen inmigrantes dispersos por diferentes barriadas y zonas de monte, mientras continúan pendientes cuestiones relacionadas con la atención a los menores, la identificación de extranjeros y los procedimientos de retorno.