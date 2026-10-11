Gabriel Rufián será el cabeza de cartel de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Gabriel Rufián EFE

El actual portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, repetirá como cabeza de cartel de este partido independentista en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado ERC en un comunicado difundido este domingo, en el que concreta que "la decisión se formalizará hoy en una reunión de la ejecutiva nacional del partido".

La formación presidida por Oriol Junqueras añade en su breve nota de prensa que "a lo largo de los próximos días se concretarán los detalles de la candidatura mediante la celebración de los diferentes congresos regionales".