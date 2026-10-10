Sánchez se reivindica como "perro sin amo" y pide urnas llenas frente al "miedo" de PP y Vox al voto por correo

Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29-N EFE

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reivindicado este sábado como un líder para "la gente de a pie", y como "un perro que no tiene amo", y que, si sirve "a alguien, es a la gente de a pie", al tiempo que ha animado a llenar las urnas de votos en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre frente a los discursos de "miedo" y "bulos" que, según ha denunciado, propagan PP y Vox en relación al voto por correo.

Así lo ha señalado el líder socialista durante su intervención en su primer gran acto de precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que se ha celebrado en el auditorio Los del Río del tradicional feudo socialista de Dos Hermanas (Sevilla) con la asistencia de más de 5.000 personas, según cálculos de la organización.

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Pedro Sánchez ha augurado que el PSOE va a "ganar" las próximas elecciones y podrá seguir gobernando "cuatro años más para la gente de a pie", así como ha criticado la "fábula de Pedro y el lobo" que, en su opinión, difunden contra él representantes de PP y Vox.

Además, ha cargado contra "lo que están diciendo de mentiras, de bulos" dichos partidos en relación al voto por correo, y lo ha atribuido a que PP y Vox "tienen miedo a perder" porque, "efectivamente, van a perder las elecciones" generales.

"Estos de que 'el que pueda hacer, que haga', ahora son los de 'cuantos menos voten, mejor'", ha advertido el líder socialista antes de apostillar que "tienen razón" PP y Vox "en tener miedo, porque en urnas llenas gana la gente", y con "urnas vacías ganan los que mueven los hilos", por lo que ha animado a ir "a votar todos el 29 de noviembre" para asegurar una victoria del PSOE en las generales.

Antes que Pedro Sánchez han intervenido en este acto la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE-A y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez.

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Además, entre los asistentes a este acto multitudinario figuraban la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, así como el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández.

Recuerdo a Mari Carmen y la causa de la vivienda

Pedro Sánchez ha iniciado su intervención con unas palabras de recuerdo y "cariño" a Mari Carmen Abascal, la mujer octogenaria recientemente fallecida tras ser desahuciada del piso en el que vivía en Madrid, y "a sus seres queridos, a todas las personas que, como ella, están sufriendo los abusos, las amenazas y la especulación de los 'fondos buitre'".

Al hilo, ha reivindicado uno de los dos decretos con materias sobre el derecho a la vivienda que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana tras los que derogó el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts, y ha advertido de que "la política de vivienda no tiene fecha de caducidad", y "el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un Gobierno progresista, reforzará y mantendrá el Real Decreto-ley de vivienda que protege a los pequeños propietarios y también a los inquilinos frente a la especulación".

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"A nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y nos permita la fuerza del voto de la gente", ha aseverado Pedro Sánchez para defender que "de eso van estas elecciones" generales.

Además, ha manifestado que "las grandes conquistas sociales, los grandes avances, siempre" recorren "el mismo camino, una misma historia" que se puede "sintetizar en tres pasos"; el primero, el de la "movilización social; el segundo, el 'no' de los de siempre; y el tercero, un desbordamiento de la sociedad que apoya a mayorías progresistas que llevan a leyes esas grandes conquistas sociales", ha relatado, y ha citado causas como el de la subida de las pensiones o para la legalización de las bodas entre homosexuales.

"Hoy, la causa social lleva el nombre de una mujer de 87 años que falleció desahuciada y que nos dijo algo muy importante durante todos estos días y los años que tendremos de Gobierno después del 29 de noviembre", el mensaje de que "lo que yo he sufrido, (que) no lo sufra nadie más", ha seguido comentando Pedro Sánchez en alusión al caso de Mari Carmen Abascal y antes de trasladar el mensaje a quienes "sufren ese problema de la vivienda" de que "honraremos ese ejemplo de vida como nuestros abuelos honraron su lucha por la vida".

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En ese punto, ha proclamado que "cada generación tiene su lucha", y la de la actual "será la vivienda, y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda", ha proclamado.

En esa línea, ha defendido que lo que propone el Ejecutivo que preside es "la unión de los pequeños propietarios con los inquilinos, y que miremos arriba, a la de los 'aticazos' y a los 'fondos buitres' para acabar con su especulación y con sus abusos".

El discurso del "miedo" de PP y Vox

Frente a ello, Sánchez ha denunciado que "solamente" hay "miedo" por parte de partidos --en alusión de PP y Vox-- que "llevan ocho años que con el España se hunde" cuando, en cambio, el país está "creciendo" en términos económicos, y en ese punto ha destacado que el Banco de España elevó este mismo viernes "al 2,6% las previsiones de crecimiento económico" de este año para España, que está así "creciendo tres veces más que la zona euro", y que concentra "el 85% de la creación de empleo de toda la zona euro", según ha puesto de relieve.

Ha criticado además que los 'populares' "congelaron las pensiones después de la crisis financiera y dejaron la 'hucha' de las pensiones en 5.000 millones de euros", cuando ésta está ahora "en 20.000 millones de euros y, por supuesto, está garantizada por ley la revalorización de las pensiones", ha valorado.

"Están siempre con la fábula de Pedro y el Lobo; el uno que llama cáncer a las bajas laborales; el otro que dice que hay que privatizar las pensiones porque no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades", ha criticado Sánchez en alusión a PP y Vox, y antes de advertir de que, en este caso, "los lobos son ellos" y él, "en todo caso", será "un perro que no tiene amo", y que, si sirve "a alguien, es a la gente de a pie".

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Frente al "proyecto de una España en blanco y negro" que, en su opinión, abanderan los líderes nacionales del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, que "lo único que ofrecen es el recorte", ha defendido que los socialistas encarnan a "la España que representa el avance, el optimismo y la esperanza".

También ha advertido de que las elecciones del 29 de noviembre "también van de que gane la buena política frente a la mala educación", y ha señalado que él prefiere que PP y Vox "estén cuatro años más en la oposición insultando", y los socialistas "gobernando para la gente, para hacer los avances sociales que merece la gente, particularmente en vivienda", ha puntualizado.

Sánchez ha afeado además a PP y Vox que traten de "meter miedo a la gente para que no vaya a votar" al hilo de sus críticas al voto por correo y a la 'ley de nietos' derivada de la Ley de Memoria Democrática, y en ese punto ha subrayado que quien opta por el voto por correo en unas elecciones es "el currante que tiene que trabajar ese domingo", o "personas desvalidas que no tienen capacidad de salir de casa para poder votar esa jornada electoral".

Frente a los "bulos" de PP y Vox, Sánchez ha concluido animando a llenar las urnas en las elecciones del 29 de noviembre para que los socialistas gobiernen "cuatro años más para la gente de a pie".