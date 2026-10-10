Feijóo promete gobernar "con la verdad por delante" e imprimir a España un "cambio sereno pero contundente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo Marcial Guillén (Efe)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que hará un "cambio sereno pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en su primer acto de precampaña en el recinto de Ifema de Madrid, que ha estado presidido por el lema 'Por fin' con el que los 'populares' celebran el adelanto electoral.

Feijóo ha presumido de que, tras 30 años de gestión pública, aún puede "mirar a la gente a los ojos". "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles", ha subrayado.

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En este contexto, ha garantizado que sabe lo que "lo que es gobernar y lo que cuesta", que es consciente de lo que esperan los españoles de él y que colmará sus expectativas. Lo hará, ha dicho, convocando no a la ciudadanía no a una "simple alternancia", sino a un proyecto de "reconstrucción nacional" que propicie un "cambio sereno, pero contundente".

"España necesita dirección, revisar las reglas, recuperar los contrapesos Y devolver a los españoles una certeza que el Estado está al servicio de todos. España necesita abrir un tiempo nuevo y lo vamos a abrir. Vamos a reconstruir nuestras instituciones para que nadie vuelva a pensar que el poder está por encima de las normas. Nadie y tampoco nosotros. Que quede claro, el poder no está por encima de las normas en ninguna democracia, afecte a quien afecte", ha clamado el líder del PP.

No dejará "tirados" a los españoles

Feijóo ha hecho hincapié en que a diferencia de 2023, cuando el PP ganó, pero él no pudo gobernar, esta vez ganarán y gobernarán. "A eso hemos venido y ese es mi compromiso", ha sentenciado. "Para competir no tengo que manipular, para ganar no tengo que venderme y para gobernar no tendré que mentir", ha apostillado.

Así, ha avanzado que irá siempre "con la verdad por delante, aunque sea más difícil" o "no guste", con "las cuentas claras", con respeto a las Cortes, la Justicia y a quien "no les vote". "Voy a dar la cara cuando a nuestro país le vaya bien, pero también cuando me equivoque. Y sobre todo voy a dar la cara cuando mi nación me necesite. No me veréis escapándome, estaré allí, asumiré el mando con ellos. Pero no me iré, no les dejaré tirados nunca y no habrá españoles de primera y de segunda", ha enfatizado.

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Y ha lanzado un mensaje contra la resignación. "España un país que se esfuerza y merece soñar y prosperar", ha comentado, conjurándose para "proteger lo de todos": "Nuestra seguridad, nuestras fronteras, nuestros derechos y nuestra forma de vivir". "Tres palabras: orden, seguridad, prosperidad; y una decisión: servir y defender a España", ha proclamado Feijóo.

Aznar, Rajoy y presidentes autonómicos

Al evento, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; el presidente del Senado, Pedro Rollán, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Extremadura, María Guardiola; Murcia, Fernando López Miras, y la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

"Los que no están tienen obligaciones", ha resaltado el líder del partido, que también ha estado arropado por el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y los presidentes del PP en el País Vasco, Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias.

Feijóo ha subrayado que el PP es "un proyecto de gente que se esfuerza y que no quiere aparentar, sino que quiere hacer". "Vamos a darlo todo", ha prometido, pidiendo a sus militantes que se "multipliquen" durante los 50 días que restan para los comicios.

Captar a quien nunca les ha votado

"Vamos a hablar con cada español: con el que nos ha votado siempre, el que ha dejado de hacerlo y el que nunca nos ha votado pero hoy quiere un cambio. A ese, sobre todo, hay que escucharle", ha destacado, apelando a la "responsabilidad colectiva" que, sostiene, tiene en este momento su organización.

Él, por su parte, ha prometido corresponderles: "Voy a ser el candidato en el que creéis, voy a escuchar y voy a explicar y voy a dar todas las batallas. No le vamos a dejar pasar ni una. Voy a ser el presidente que España está esperando", ha aseverado.

Eso sí, ha reconocido que "no es perfecto". "Tengo defectos y cometo errores, como todos, y habrá gente dedicada a sacarle punta".

Ojalá hubiesen controlado así de bien al que eligió a dos corruptos como mano derecha y está rodeado de 120 imputados que robaron a manos llenas a los españoles", ha soltado.

Por contra, ha asegurado que si tiene ocasión de nombrar al próximo Consejo de Ministros elegirá, como siempre, gente de contrastada "honestidad" y ha aprovechado para volver a exigir a Sánchez que desvele "quién del PSOE dio la orden de deshacerse de la jueza que investiga" al hermano del presidente.

"¿Quién del partido del Gobierno dio la orden de contratar sicarios para quitarse un problema? Es una pregunta democrática. Tiene la obligación de responder. Puede intentar no responder, pero se lo voy a seguir preguntando cada día hasta que responda", ha anticipado, avisando al líder del PSOE de que no podrá "huir" porque van a ser los españoles quienes le van "echar".