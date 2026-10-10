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España

El Senado ya tiene casi 60 escaños asignados al margen de las elecciones: 23 para el PP y 19 para el PSOE

Europa Press
10/10/2026 17:42
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Los comicios generales del próximo 29 de noviembre elegirán a 208 de los 266 senadores que componen la Cámara Alta, ya que los 58 escaños restantes los designan los parlamentos autonómicos. Por ello, el PP cuenta de partida con al menos 23 senadores de este tipo, mientras que el PSOE tiene unos 19 escaños y Vox tiene 5, que se nombran al margen de las elecciones.

Las asambleas autonómicas eligen sus representantes en el Senado en base al resultado que lograron los partidos en las últimas elecciones regionales, por lo que estos 58 escaños no los eligen directamente los ciudadanos en las urnas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/06/2024.- La portavoz del BNG, Ana Pontón, durante el pleno del Parlamento de Galicia, hoy miércoles en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr

Pontón reivindica al BNG como "garantía" para que Feijóo siga en el "banquillo" y huye de "discursos derrotistas"

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En este contexto, el PP parte ya con 23 senadores por designación autonómica, por lo que necesitaría sumar al menos 111 escaños para reeditar la mayoría absoluta que ha tenido esta legislatura en el Senado.

Los socialistas, por su parte, cuentan con 19 senadores, así que necesitarían conseguir 125 senadores en las elecciones del 29 de noviembre para tener la mayoría absoluta en el Senado.

Además de 'populares' y socialistas, el Senado también cuenta con 5 senadores de Vox por designación autonómica; 3 de Junts; 1 de ERC; 1 del BNG: 1 de Geroa Bai: 1 del PNV; 1 de EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria

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