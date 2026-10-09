Movimiento Sumar elige a Verónica Barbero como su candidata dentro del Frente Amplio

Verónica Barbero El ideal Gallego

El partido Movimiento Sumar, uno de los impulsores del Frente Amplio, ha anunciado este viernes que ha elegido a Verónica Barbero, la portavoz de Sumar en el Congreso, como su candidata para liderar a la organización dentro de la coalición electoral con otros partidos.

En un comunicado, Movimiento Sumar ha señalado que Barbero ha sido elegida con el 98 % de los votos de las bases del partido.

Movimiento Sumar indica que "en los últimos días se han ido sucediendo una serie de comunicaciones, mensajes y declaraciones sobre la propuesta de Frente Amplio", en la que, ha recordado, su partido trabaja desde hace meses con otros tres, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, y que han abierto a otros.

Así, hace referencia tanto a propuestas para la candidatura a la Presidencia del Gobierno, como la lanzada por Más Madrid para que lo sea la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, como a propuestas de cada formación para liderar a su partido dentro de la coalición, como la de Izquierda Unida sobre su dirigente andaluz, Toni Valero, entre otras.

"Mientras esto ocurría hemos decidido guardar silencio, no hacer declaraciones y mantener la discreción que creemos debe tener cualquier proceso de diálogo", ha apuntado Movimiento Sumar en su nota para la prensa.

Tras señalar que el apoyo del 98 % de sus bases se acordó el jueves por la tarde, expone que Barbero -que además de portavoz parlamentaria es una de las dos cocoordinadoras (líderes) del partido, junto a Rosa Martínez- ha sido elegida como la candidata de su formación "dentro del Frente Amplio".

Además, apunta que el motivo de su discreción ha sido que "lo importante" ahora es centrarse en el derecho a viviendas dignas, el coste de la vida, el salario mínimo y el cambio climático, más que de los puestos de la candidatura en la que se integrarán con "organizaciones hermanas" con las que comparten esas preocupaciones.

"Tenemos posición propia sobre todas las cuestiones que estos días se hablan en los medios, pero no vamos a opinar sobre métodos o candidatos ni sobre nada que no sea llegar a acuerdos" y reunir "a cuantas más personas mejor", subraya.

También recuerda que si hay acampadas y se acerca una huelga general es porque "la sociedad civil está andando ya" e indica el camino a este espacio político, por lo que en sus negociaciones necesitan "discreción, cooperación, generosidad y amplitud".

"Es el momento de sentarnos en la mesa de negociación con la disposición mantenida estos últimos meses y defender el sentido con el que nació esta propuesta política, que no es otro que construir un proyecto común con generosidad y amplitud", matiza Movimiento Sumar.

Añade que desean "un proyecto donde quepa todo el mundo" y tomen decisiones "de forma conjunta, pensando en todo eso que es fundamental" y concluye que el objetivo compartido ha de ser "reeditar el Gobierno de coalición y llevarlo más lejos", pues sin tareas de gobierno "no hay políticas transformadoras".