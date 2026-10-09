La Fiscalía pide al Supremo que levante la suspensión de la 'ley de nietos' al menos en estas elecciones

Fotografía de un colegio electoral durante las últimas elecciones El Ideal Gallego

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que acuerde levantar la suspensión de la llamada 'ley de nietos' de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Así lo ha trasladado el Ministerio Público al alto tribunal, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, en el marco del plazo de alegaciones abierto por el Supremo después del adelanto electoral y antes de resolver sobre el fondo del asunto.

Según dichas fuentes, la Fiscalía ha puesto de manifiesto la posible incidencia que puede tener la convocatoria adelantada de elecciones sobre la suspensión cautelar de la 'ley de nietos'.

El Ministerio Público ha enfatizado las "dificultades" y las "incompatibilidades" entre el hecho de que el censo que se usará para estos comicios sea el cerrado el pasado 1 de agosto y que la suspensión puede generar una suspensión de altas hasta el momento de las elecciones.

Además, ha subrayado que el adelanto electoral puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses y que, asimismo, debe de valorarse para adoptar medidas cautelares. En concreto, interesa que no lleve a cabo las acciones de revisión del censo, "al menos durante este proceso electoral", indican las fuentes.

Y han reiterado la necesidad de que se dé oportunidad de personarse en el procedimiento a aquellas personas afectadas por las medidas cautelares adoptadas por el Supremo el pasado septiembre: suspender de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el censo salvo exilio acreditado.