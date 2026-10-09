Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Fiscalía pide al Supremo que levante la suspensión de la 'ley de nietos' al menos en estas elecciones

Ep
09/10/2026 15:14
Fotografía de un colegio electoral durante las últimas elecciones
El Ideal Gallego
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que acuerde levantar la suspensión de la llamada 'ley de nietos' de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Así lo ha trasladado el Ministerio Público al alto tribunal, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, en el marco del plazo de alegaciones abierto por el Supremo después del adelanto electoral y antes de resolver sobre el fondo del asunto.

Según dichas fuentes, la Fiscalía ha puesto de manifiesto la posible incidencia que puede tener la convocatoria adelantada de elecciones sobre la suspensión cautelar de la 'ley de nietos'.

El Ministerio Público ha enfatizado las "dificultades" y las "incompatibilidades" entre el hecho de que el censo que se usará para estos comicios sea el cerrado el pasado 1 de agosto y que la suspensión puede generar una suspensión de altas hasta el momento de las elecciones.

Además, ha subrayado que el adelanto electoral puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses y que, asimismo, debe de valorarse para adoptar medidas cautelares. En concreto, interesa que no lleve a cabo las acciones de revisión del censo, "al menos durante este proceso electoral", indican las fuentes.

Y han reiterado la necesidad de que se dé oportunidad de personarse en el procedimiento a aquellas personas afectadas por las medidas cautelares adoptadas por el Supremo el pasado septiembre: suspender de forma cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el censo salvo exilio acreditado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Visita a las instalaciones portuarias y lonja

A Confraría de Sada presenta ‘Fillos do Mar’, primeira experiencia de turismo mariñeiro
Redacción
El ideal gallego

Una mujer se enfrenta a casi 7 años de cárcel por maltratar y tener encerrado al hijo adolescente de su pareja en Vigo
Agencias
Nueva sala Mare

El impresionante estreno de la sala Maré en A Coruña: lo comparan con la Esfera de Las Vegas
Guillermo Parga
netflix-martino-rivas-daniel-sancho-01

Martiño Rivas se pone en el papel de Daniel Sancho para la miniserie de Netflix sobre el mediático caso
Agencias