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España

Feijóo acepta un debate cara a cara con Sánchez el 16 de noviembre

Efe
09/10/2026 10:09
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo
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EFE
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El Partido Popular acepta participar en tres debates con motivo de las elecciones del próximo 29 noviembre, con distintos formatos y en distintas cadenas, en ellos un cara a cara entre su líder, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

En un comunicado, el PP acepta la invitación de Mediaset para el debate entre Sánchez y Feijóo el 16 de noviembre, el primer lunes de la campaña electoral, igual que en los comicios de 2023.

En esas elecciones generales, Atresmedia celebró el único debate con un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo, que logró un 46,5 % de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores.

Además el PP acudiría al debate entre los candidatos de las principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional propuesto por Atresmedia y sugiere que se celebre el 26 de noviembre, lo más cerca posible del día de las votaciones.

El Partido Popular está dispuesto a participar también en el debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria propuesto por RTVE para el 23 de noviembre.

Entrevistas en RTVE: solo de producción propia

Sobre las entrevistas en los medios de comunicación de titularidad pública y que están regulados por la Junta Electoral Central, Feijóo acudirá a las de RTVE con la condición de que se desarrollen "en un espacio de producción propia".

El PP considera "innegable" la "parcialidad y sumisión" de la dirección del ente público a las "necesidades" de Sánchez, pero señala en su comunicado que, aunque la compañía "no tiene directivos que trabajen pensando en el interés general", sí cuenta con "magníficos" profesionales de la comunicación.

"Deben ser ellos y no una productora externa quienes asuman del reto y la responsabilidad de organizar estas entrevistas, tan importantes, tanto en TVE como en RNE", señala el PP, que subraya que "si RTVE cumple con esta premisa, Feijóo, irá".

El secretario general y director de campaña del PP, Miguel Tellado, ha manifestado por carta esta misma mañana la postura del partido a los grupos de comunicación.

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