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España

El juez Pedraz rechaza imputar "en este momento" al PSOE por el caso Leire

Efe
09/10/2026 11:43
La UCO acude a la sede del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez
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EFE
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 El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado imputar "en este momento" al PSOE en el caso Leire, al considerar que aún faltan diligencias por practicar antes de adoptar esa decisión.

"Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", afirma el juez en su auto dictado este viernes.

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