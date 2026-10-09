El juez Pedraz rechaza imputar "en este momento" al PSOE por el caso Leire

La UCO acude a la sede del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado imputar "en este momento" al PSOE en el caso Leire, al considerar que aún faltan diligencias por practicar antes de adoptar esa decisión.

"Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", afirma el juez en su auto dictado este viernes.