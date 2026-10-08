La jueza Biedma relata "angustia" y seguimientos, pero no sabe si Leire Díez estaba detrás

La jueza Beatriz Biedma (d), que procesó al hermano de Pedro Sánchez EFE

La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha relatado al juez la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas, si bien ha indicado que desconoce si tras esos seguimientos estaba la exmilitante socialista Leire Díez, al tiempo que ha negado conocer a nadie del PSOE.

Biedma ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional como perjudicada en la causa contra Leire Díez y otros exdirigentes del PSOE como Santos Cerdán por presuntas maniobras para torpedear investigaciones judiciales que pudiesen afectar al partido o al Gobierno.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, esta magistrada ha contado al juez que varios abogados le comunicaron que alguien que se hacía pasar por su hermano o su secretario iba al colegio de sus hijas, cuando ella no tiene ni hermano ni secretario.

No sabe si Leire Díez, a quien no conoce, estaba detrás, pero su declaración se ha centrado en la figura de Luis José Sáenz de Tejada, un juez expulsado de la carrera que le tenía animadversión por haberse encargado de la causa judicial abierta contra él por violencia machista, en la que acabó condenado, y que publicó multitud de vídeos atacándola.