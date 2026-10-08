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España

La Fiscalía ve indicios contra el PSOE en el caso Leire, pero cree prematura la imputación

Efe
08/10/2026 11:54
Leire Díez
EFE
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La Fiscalía Anticorrupción cree que hay indicios para investigar al PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el caso Leire, si bien considera prematura la imputación, que pide el PP, al estimar que antes debe declarar el exsecretario de Organización Santos Cerdán, informan a EFE fuentes jurídicas.

Anticorrupción presentó ayer miércoles por la tarde el informe que le solicitó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz respecto a la petición del PP de imputar al PSOE en la causa en la que se investigan presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En este procedimiento está investigada la exmilitante socialista Leire Díez y también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el PP pidió también imputar al partido, al considerar que ha cometido presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.

Los investigadores sospechan que Santos Cerdán puso al servicio de la supuesta organización criminal dirigida por Leire Díez la estructura y recursos del PSOE, que, según la instrucción, habría presuntamente canalizado pagos a la exmilitante socialista a través de la contratación de varios letrados.

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