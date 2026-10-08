La Fiscalía ve indicios contra el PSOE en el caso Leire, pero cree prematura la imputación
La Fiscalía Anticorrupción cree que hay indicios para investigar al PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el caso Leire, si bien considera prematura la imputación, que pide el PP, al estimar que antes debe declarar el exsecretario de Organización Santos Cerdán, informan a EFE fuentes jurídicas.
Anticorrupción presentó ayer miércoles por la tarde el informe que le solicitó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz respecto a la petición del PP de imputar al PSOE en la causa en la que se investigan presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En este procedimiento está investigada la exmilitante socialista Leire Díez y también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el PP pidió también imputar al partido, al considerar que ha cometido presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
Los investigadores sospechan que Santos Cerdán puso al servicio de la supuesta organización criminal dirigida por Leire Díez la estructura y recursos del PSOE, que, según la instrucción, habría presuntamente canalizado pagos a la exmilitante socialista a través de la contratación de varios letrados.