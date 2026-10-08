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España

Junts confirma a Miriam Nogueras como candidata para el 29N

Efe
08/10/2026 15:01
Miriam Nogueras
Miriam Nogueras
EFE
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Junts ha confirmado este jueves a su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, como su candidata por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, como ya lo fue en 2023.

Los diputados Marta Madrenas, Isidre Gavín y Josep Maria Cruset volverán a encabezar la lista en las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona, respectivamente.

En un comunicado, el partido ha explicado que, una vez cerrado el plazo, las suyas han sido las únicas precandidaturas presentadas para cada una de las circunscripciones, "hecho que refleja la unidad interna y el apoyo amplio al trabajo hecho en el Congreso".

Al no haber otros nombres registrados para liderar las listas, Nogueras, Madrenas, Gavín y Cruset quedan automáticamente proclamados como candidatos, según el reglamento interno y las normas de despliegue aprobadas por la ejecutiva del partido, que sí preveían una consulta a las bases si hubiera habido más aspirantes.

"Los cuatro cabezas de lista volverán a liderar el grupo parlamentario de Junts en el Congreso, revalidando así un equipo que ha formado un bloque sólido en defensa de los intereses de Cataluña", ha subrayado la formación.

El consejo nacional ratificará listas el 17 de noviembre

Vicepresidenta de Junts, Nogueras es diputada en el Congreso por Junts desde 2016 y desde 2021 ejerce como portavoz del grupo en el Congreso, cargo que asumió tras la marcha de la expresidenta de Junts Laura Borràs al Parlament.

Madrenas es diputada desde 2023 y antes había sido alcaldesa de Girona.

Por su parte, Gavín también es diputado desde 2023 y, con anterioridad, había sido secretario de infraestructuras y movilidad en la Generalitat, además de presidente de la Diputación de Lleida.

Cruset, portavoz adjunto en el Congreso y exalcalde de Riudoms (Tarragona), también desembarcó en el Congreso en 2023, tras presidir cuatro años el Puerto de Tarragona.

Después de confirmar estos nombramientos, Junts sigue adelante con el proceso para elaborar las listas al Congreso y el Senado, que se ratificarán en un consejo nacional el próximo 17 de octubre.

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