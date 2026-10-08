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España

Hallados muertos un hombre y una mujer en una casa en Valverde de Júcar (Cuenca)

Efe
08/10/2026 22:01
Emergencias 112
Emergencias 112
Archivo El Ideal Gallego
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Los cuerpos de un hombre y una mujer han sido hallados sin vida este jueves una casa de Valverde de Júcar (Cuenca).

Los cadáveres de estas dos personas han sido encontrados a las 19:43 horas en el interior de una vivienda ubicada en la calle Mayorazgo de Valverde de Júcar, después de que una persona avisara al 112 de Castilla-La Mancha de que no podía acceder al interior de la vivienda en la que sabía que había dos personas, han indicado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

Desde el 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil y a los bomberos del parque de Motilla del Palancar, que han entrado en la vivienda y han encontrado los cuerpos sin vida de estas dos personas, que según los indicios han sufrido una muerte violenta. También se ha desplazado hasta el lugar un médico que ha certificado las muertes. Además, el 112 ha activado al equipo psicosocial de Cruz Roja.

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