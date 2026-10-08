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España

El hermano de Pedro Sánchez recurre su condena y denuncia una "investigación prospectiva" contra él

Efe
08/10/2026 10:52
David Sanchez en el banquillo
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EFE
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La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso de apelación a la sentencia que le condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz, en el que considera que hubo una "investigación prospectiva" contra él.

En su escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), su abogado, Emilio Cortés, alega vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, todo ello fruto de un expediente judicial sostenido sobre "una investigación prospectiva".

"No hay argumentación alguna que acredite más allá de toda duda razonable" que David Sánchez participara en el proceso de impulso, preparación y tramitación del expediente por el que se creó su puesto como coordinador de los conservatorios pacenses, se expone en el recurso, en el que Cortés pide la absolución para su cliente.

En opinión del letrado, las imputaciones a David Sánchez "se esconden tras la argumentación judicial, no cabe duda, por el libro de familia de los padres de nuestro mandante; esto es, por la condición de político de su hermano", Pedro Sánchez.

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