Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El exministro socialista César Antonio Molina votará al PP

El anuncio se suma a uno similar realizado por Paco Vázquez este martes

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 11:28
El exministro socialista César Antonio Molina
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

César Antonio Molina, exministro de Cultura durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciaro que votará al Partido Popular en las próximas eleccións generalese del 29 de noviembre. Molina ha hecho pública su decisión este miércoles durante una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco. 

El antiguo ministro socialista ha señalado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo como candidato al que dará su voto. "Solo hay una persona sensata, que puede poner orden y volver a respetar la Constitución, a la monarquía y al Rey y esa persona se llama Feijóo". ha afirmado durante la entrevista. "Ya no se puede no votar o votar en blanco", aseguró, porque se necesitan todos los votos.

Francisco Vázquez / Quintana

El exalcalde coruñés Francisco Vázquez anuncia que votará al PP en las elecciones del 29-N

Más información

El minsitro se ha mostrado especialmente crítico con la actual dirección del PSOE y con la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Durante su conversación con Ana Rosa Quintana, Molina ha acusado a Sánchez de haberse "saltado al Parlamento" y de "hacer lo que le da la gana". También aseguró que no cree que el decreto de vivienda sea el último decreto que se lleva a la Diputación Permanente. 

El exministro también abordó durante la entrevista la denominada Ley de Nietos y expresó sus críticas a algunos de sus efectos sobre el acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles en el extranjero. Molina cree que la Ley de Nietos nos quita derechos a los españoles.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Hi Hub Galicia

Nace Hi Hub Galicia, la nueva asociación que conectará talento, innovación, IA y negocio
Redacción
Tienda de Oysho de la plaza de Lugo, en A Coruña

Inditex descubre los secretos del "nuevo concepto de tienda" de Oysho en A Coruña
Iván Aguiar
El ideal gallego

La Fiscalía ve indicios contra el PSOE en el caso Leire, pero cree prematura la imputación
EFE
Dos personas miran la oferta de vivienda en el escaparate de una inmobiliaria

Estas son las principales medidas del nuevo decreto de vivienda que entra este jueves en vigor
EFE