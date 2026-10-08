El exministro socialista César Antonio Molina votará al PP

El exministro socialista César Antonio Molina EFE

César Antonio Molina, exministro de Cultura durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciaro que votará al Partido Popular en las próximas eleccións generalese del 29 de noviembre. Molina ha hecho pública su decisión este miércoles durante una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

El antiguo ministro socialista ha señalado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo como candidato al que dará su voto. "Solo hay una persona sensata, que puede poner orden y volver a respetar la Constitución, a la monarquía y al Rey y esa persona se llama Feijóo". ha afirmado durante la entrevista. "Ya no se puede no votar o votar en blanco", aseguró, porque se necesitan todos los votos.

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El minsitro se ha mostrado especialmente crítico con la actual dirección del PSOE y con la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su conversación con Ana Rosa Quintana, Molina ha acusado a Sánchez de haberse "saltado al Parlamento" y de "hacer lo que le da la gana". También aseguró que no cree que el decreto de vivienda sea el último decreto que se lleva a la Diputación Permanente.

El exministro también abordó durante la entrevista la denominada Ley de Nietos y expresó sus críticas a algunos de sus efectos sobre el acceso a la nacionalidad española para descendientes de españoles en el extranjero. Molina cree que la Ley de Nietos nos quita derechos a los españoles.