Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

Efe
07/10/2026 20:36
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.
La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña discapacitada que fue desahuciada en Madrid el pasado 23 de septiembre, ha fallecido este miércoles, tras quince días hospitalizada, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado. 

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", ha señalado el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde ha lamentado que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".

Había logrado que le permitieran volver a su casa, el piso en el que vivía desde hacía 71 años, tras alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble.  

Su lucha por la vivienda la llevó a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  que aprobara en el Consejo de Ministros una  ley que supusiera "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivió la mayor parte de su vida.

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Maricarmen podrá volver a casa después de alcanzar un acuerdo con Urbagestión

Más información

Tras este hecho, se desató un movimiento colectivo que congregó a manifestantes en 50 de las principales ciudades del país. En algunas de esas ciudades, aún hay acampadas para protestar por la vivienda. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Uno de los testigos explica dónde se encontraba estacionado el vehículo sancionado

Un incidente del 092 con un espray revela el problema del mal estacionamiento en la parte alta de Orillamar
Abel Peña
Libros

El sector del libro en España mantuvo la recuperación en 2025 tras la caída en la crisis
EFE
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas
EFE
El área infantil cubierta de O Ventorrillo

La lluvia ya no puede mojar el parque infantil de O Ventorrillo: instalada una cubierta integrada
Abel Peña