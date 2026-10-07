Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´ EFE

Maricarmen Abascal, la octogenaria madrileña discapacitada que fue desahuciada en Madrid el pasado 23 de septiembre, ha fallecido este miércoles, tras quince días hospitalizada, según ha informado el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", ha señalado el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde ha lamentado que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".

Había logrado que le permitieran volver a su casa, el piso en el que vivía desde hacía 71 años, tras alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble.

Su lucha por la vivienda la llevó a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aprobara en el Consejo de Ministros una ley que supusiera "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió que se ejecutara el lanzamiento que la obligó a dejar el piso en el que vivió la mayor parte de su vida.

Maricarmen podrá volver a casa después de alcanzar un acuerdo con Urbagestión Más información

Tras este hecho, se desató un movimiento colectivo que congregó a manifestantes en 50 de las principales ciudades del país. En algunas de esas ciudades, aún hay acampadas para protestar por la vivienda.