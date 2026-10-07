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España

La UCO aporta al caso Leire testimonios de seguimientos y ataques a la jueza Biedma

Efe
07/10/2026 17:27
Leire Díez sale de los juzgados
Leire Díez, a la saluda de los juzgados de Madrid
EFE
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al caso Leire testimonios que apuntan a presuntos seguimientos y acoso a la jueza que investigó al hermano del presidente del Gobierno, Beatriz Biedma, incluido uno que apunta a que un implicado en la presunta trama la llamó "grano en el culo" y dijo que "había que eliminarla".

Los investigadores han entregado en la Audiencia Nacional un informe, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que profundizan en las supuestas actuaciones llevadas a cabo para tratar de desestabilizar el procedimiento judicial relativo a David Sánchez, inhabilitado por prevaricación.

La causa que instruye el juez Santiago Pedraz trata de desentrañar una presunta trama que habría buscado obstaculizar casos judiciales relacionados con el Gobierno o con el PSOE -entre ellos el de David Sánchez- y mantiene como investigados a la exmilitante socialista Leire Díez y a exdirigentes como Santos Cerdán.

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Precisamente, la propia magistrada Beatriz Biedma -citada este jueves 8 de octubre como perjudicada en la Audiencia Nacional- ha denunciado esos ataques en su contra y ha pedido investigar si la presunta trama contactó con un clan del narcotráfico, asentado en Badajoz, para actuar en su contra.

Esta jueza quiere investigar una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", en relación a ese supuesto clan, según una publicación de prensa.

Un extremo en el que ha ahondado la UCO, que hace unos días tomó declaración como testigo a la persona que se reconoció como "Celsa", y que manifestó que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada contactó con ella y le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla. Que le llamó mucho la atención ya que le dijo que a palos aprende el burro".

La testigo opinó que "dichas manifestaciones se situarían en el ámbito de una actuación de carácter físico", si bien cuando la UCO preguntó a otro testigo si había presenciado conversaciones de este tipo, lo negó.

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Este segundo testigo interrogado es Joaquín Parra, empresario y expresidente del C.D. Badajoz, quien también tuvo contacto con Sáenz de Tejada y sí manifestó que "habría tenido conocimiento, a través de un tercero" de que Biedma "habría sido objeto de seguimiento".

Según su versión, dichos seguimientos habrían sido realizados por personas investigadas por la propia magistrada y defendidas por Sáenz de Tejada.

La UCO destaca en su informe alguna otra anotación relativa a Biedma, como una hallada en el móvil del empresario y también investigado Javier Pérez Dolset que decía "Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info"; u otra de una agenda de Leire Díez que hablaba de "destruir el procedimiento del hermano".

Los agentes también analizan el canal de Youtube de Sáenz de Tejada, Magistrado Anticorrupción TV, en los que publicó entre junio y septiembre de 2026 52 vídeos sobre el caso de David Sánchez, con alusiones a Biedma, que aparece en 34 de los títulos, y otros trece con otra temática en los que también se alude a esta magistrada.

La UCO añade referencias a esos vídeos, en los que Sáenz de Tejada cuestionaba actuaciones de Biedma, la acusaba de violar derechos fundamentales o de perseguir a abogados y ciudadanos.  

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