Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Delegación del Gobierno se opone a disolver la acampada de Sol por motivos de seguridad

Efe
07/10/2026 11:58
Acampada Puerta del Sol
Acampada Puerta del Sol
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Delegación del Gobierno se ha opuesto a la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada en la Puerta del Sol, al considerar que ordenar su levantamiento puede acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana.

Este es uno de los principales motivos que esgrime en su escrito de oposición a la medida cautelar de levantar la acampada de Sol que ha reclamado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, previa a la resolución del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto contra la Delegación del Gobierno por su presunta "inactividad" en disolver esta protesta por la vivienda y que afecta al entorno en el que se ubica la sede de la Comunidad de Madrid.

La acampada de la Puerta del Sol ha arrancado una semana más de protestas

La Justicia rechaza desalojar la acampada de Sol como pedía Ayuso

Más información

La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, alega en su escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al que ha tenido acceso EFE, que se considera que la mejor opción es no disolver porque las "medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias" podrían derivar en "incidentes de fuerza con peligro físico para las personas allí presentes, así como para los edificios y el mobiliario urbano".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Viajeros se bajan del transporte alternativo de Renfe, durante el último corte en la estación de tren de A Coruña

Estos serán los trenes afectados en el 'apagón' ferroviario de noviembre en la estación A Coruña
Dani Sánchez
Paderne Cociña Divertida

Paderne vuelve a poner a los más pequeños entre fogones con una nueva edición de ‘Cocina divertida’
Redacción
El ideal gallego

Cerca de 700 bienes retirados por los Franco del Pazo de Meirás saldrán a subasta el 27 de octubre
EP
Acampada Puerta del Sol

La Delegación del Gobierno se opone a disolver la acampada de Sol por motivos de seguridad
EFE