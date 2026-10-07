La Delegación del Gobierno se opone a disolver la acampada de Sol por motivos de seguridad

Acampada Puerta del Sol EFE

La Delegación del Gobierno se ha opuesto a la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada en la Puerta del Sol, al considerar que ordenar su levantamiento puede acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana.

Este es uno de los principales motivos que esgrime en su escrito de oposición a la medida cautelar de levantar la acampada de Sol que ha reclamado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, previa a la resolución del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto contra la Delegación del Gobierno por su presunta "inactividad" en disolver esta protesta por la vivienda y que afecta al entorno en el que se ubica la sede de la Comunidad de Madrid.

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La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, alega en su escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, al que ha tenido acceso EFE, que se considera que la mejor opción es no disolver porque las "medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias" podrían derivar en "incidentes de fuerza con peligro físico para las personas allí presentes, así como para los edificios y el mobiliario urbano".